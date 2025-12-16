Toquinho celebra 60 anos de carreira com show em Vitória; veja fotos

Toquinho apresentou o show “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz – 60 Anos de Música”, que celebra seis décadas de trajetória com espetáculo sensorial, repleto de memórias, sucessos e homenagens à história da MPB. Crédito: Cloves Louzada

Um dos maiores nomes da música brasileira, Toquinho iniciou em outubro sua nova turnê nacional comemorando 60 anos de carreira. Intitulada “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz ”, a série de espetáculos propõe uma verdadeira imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado. Na última sexta-feira (12), o artista subiu ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, com sua turnê nacional. Mais do que uma comemoração, a turnê é uma homenagem viva à música brasileira. Veja as fotos de quem conferiu a turnê em Vix.

A Associação dos Empresários da Serra (ASES) reuniu, na quinta-feira (11), mais de 800 convidados para uma noite de celebração do empreendedorismo capixaba com a realização do Prêmio Mérito Empresarial ASES 2025. O homenageado do ano foi Nailson Dalla Bernardina, em reconhecimento à sua trajetória e à atuação à frente do Espírito Santo em Ação. A cerimônia também marcou um momento histórico para a entidade: a posse da nova diretoria da ASES para o biênio 2025–2027. Pela primeira vez em seus 47 anos, a associação passa a ser presidida por uma mulher — a empresária Leonelle Lamas, que assume o comando da maior entidade empresarial do Espírito Santo. Na foto Nailson e Mila Dalla Bernardina, Leonelle Lamas e Fabio Junger . Crédito: Sergio Cardoso

Nova diretoria no Sindace O auditor do Tribunal de Contas do Estado Luís Filipe Vellozo assume nesta terça-feira (16) a presidência do Sindace - Sindicato dos Auditores de Controle Externo do Espírito Santo, tendo como vice-presidente Paulo Roberto das Neves. Luís Filipe é auditor concursado com formação em Economia e Direito e é um dos fundadores da ONG Transparência Capixaba. Sua eleição, realizada em novembro, contou com o apoio do atual presidente do Sindace, Luiz Guilherme Vieira. Entre as prioridades da nova diretoria estão a valorização, o diálogo e a independência profissional.

Natal O Hotel Senac Ilha do Boi prepara uma celebração especial para encantar hóspedes, turistas e visitantes neste fim de ano. A tradicional Ceia de Natal acontece no dia 24, em formato de buffet completo, com preparações clássicas e ambientação exclusiva. No dia 25, o almoço natalino segue a celebração com um cardápio pensado para unir sabores da estação e receitas típicas da data. As reservas já estão disponíveis.

Show O Projeto Sócio de Carteirinha encerra o ano com uma apresentação especial do Clube Big Beatles ao lado do cantor, compositor e guitarrista Davi Moraes, que se apresenta nesta quarta-feira (17), às 21h, no Teatro da Ufes.