Toquinho celebra 60 anos de carreira com show em Vitória; veja fotos

Toquinho apresentou o show “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz – 60 Anos de Música”, que celebra seis décadas de trajetória com espetáculo sensorial, repleto de memórias, sucessos e homenagens à história da MPB. Crédito: Cloves Louzada
Toquinho em Vix
Um dos maiores nomes da música brasileira, Toquinho iniciou em outubro sua nova turnê nacional comemorando 60 anos de carreira. Intitulada “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz ”, a série de espetáculos propõe uma verdadeira imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado. Na última sexta-feira (12), o artista subiu ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, com sua turnê nacional. Mais do que uma comemoração, a turnê é uma homenagem viva à música brasileira. Veja as fotos de quem conferiu a turnê em Vix.
PRÊMIO
A Associação dos Empresários da Serra (ASES) reuniu, na quinta-feira (11), mais de 800 convidados para uma noite de celebração do empreendedorismo capixaba com a realização do Prêmio Mérito Empresarial ASES 2025. O homenageado do ano foi Nailson Dalla Bernardina, em reconhecimento à sua trajetória e à atuação à frente do Espírito Santo em Ação. A cerimônia também marcou um momento histórico para a entidade: a posse da nova diretoria da ASES para o biênio 2025–2027. Pela primeira vez em seus 47 anos, a associação passa a ser presidida por uma mulher — a empresária Leonelle Lamas, que assume o comando da maior entidade empresarial do Espírito Santo. Na foto Nailson e Mila Dalla Bernardina, Leonelle Lamas e Fabio Junger . Crédito: Sergio Cardoso
Nova diretoria no Sindace
O auditor do Tribunal de Contas do Estado Luís Filipe Vellozo assume nesta terça-feira (16) a presidência do Sindace - Sindicato dos Auditores de Controle Externo do Espírito Santo, tendo como vice-presidente Paulo Roberto das Neves. Luís Filipe é auditor concursado com formação em Economia e Direito e é um dos fundadores da ONG Transparência Capixaba. Sua eleição, realizada em novembro, contou com o apoio do atual presidente do Sindace, Luiz Guilherme Vieira. Entre as prioridades da nova diretoria estão a valorização, o diálogo e a independência profissional.
Natal
O Hotel Senac Ilha do Boi prepara uma celebração especial para encantar hóspedes, turistas e visitantes neste fim de ano. A tradicional Ceia de Natal acontece no dia 24, em formato de buffet completo, com preparações clássicas e ambientação exclusiva. No dia 25, o almoço natalino segue a celebração com um cardápio pensado para unir sabores da estação e receitas típicas da data. As reservas já estão disponíveis.
Show
O Projeto Sócio de Carteirinha encerra o ano com uma apresentação especial do Clube Big Beatles ao lado do cantor, compositor e guitarrista Davi Moraes, que se apresenta nesta quarta-feira (17), às 21h, no Teatro da Ufes.
Nova loja
A nova Track&Field da Praia do Canto abre as portas nesta quarta-feira (17), consolidando o avanço da marca no mercado de wellness em Vitória. A loja, que acaba de passar por uma reforma completa após sete anos de operação, abre caminho para um ciclo de expansão que prevê outras duas novas lojas na capital a partir de 2026. Para o próximo ano, o planejamento inclui a inauguração de uma segunda unidade na Praia do Canto e a chegada da marca ao maior bairro de Vitória: Jardim Camburi. A expansão exige um investimento de mais de R$ 1,5 milhão no mercado regional.
FIM DE ANO
A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA/ES) reuniu representantes dos escritórios associados no Shopping Vitória Decor, em Santa Lúcia, para meeting de fim de ano. O evento foi dedicado à celebração dos resultados deste ano, networking e iniciativas a serem desenvolvidas em 2026, entre elas, a realização da Convenção Nacional da AsBEA em Vitória. Na foto: José Daher, Natiele Dalbó, Rita Tristão e Eduardo Pasquinelli. Crédito: Divulgaçao
Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, e o CEO Flávio Schiavone lideraram a Convenção de Vendas 2025 da Buaiz Alimentos, que reuniu todo o time comercial do Espírito Santo e interestadual, de trade marketing e de marketing, além de gerentes. O evento teve programação extensa de dois dias para falar de resultados e traçar as metas e desafios para 2026.
SHOW
Vitória recebeu na sexta-feira (12) a turnê “Criolo 50”, na Arena Dom Bosco. Na foto, Criolo ao lado de um dos sócios do evento, Mateus Carvalho, da Booa Produções. Crédito: Divulgação
