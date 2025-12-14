Café empresarial lança novo  ecossistema de inovação em Vila Velha

A Unimed Sul Capixaba encerrou 2025 celebrando certificações como o HIMSS 7, a renovação da ONA 3 e o nível Ouro da RN 507, além de posições de destaque em rankings nacionais e internacionais. Os resultados reforçaram avanços em gestão, inovação, qualidade assistencial e desempenho no Great Place to Work, consolidando a entrada da cooperativa entre as grandes empresas. Segundo o diretor presidente Fernando Lemgruber, os reconhecimentos refletem o trabalho coletivo e o cuidado centrado no cliente.

Natal

Pode marcar no calendário: na segunda-feira, 15 de dezembro , a tradicional Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, será palco do Coral ArcelorMittal, que se apresenta gratuitamente com um espetáculo capaz de despertar o espírito natalino de quem ainda nem colocou a guirlanda na porta e emocionar quem já está mergulhado no clima. Na terça-feira (16) , a apresentação será em Cidade Continental, na Serra. Antes disso, na sexta-feira (12), o Coral se apresenta em Muriaé (MG). Ao todo, o grupo fará sete apresentações neste mês de dezembro. Com 39 anos de história, o Coral ArcelorMittal é formado por 45 vozes afinadas e apaixonadas, guiadas pelos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato. No repertório deste ano, clássicos natalinos como Noite Feliz, músicas contemporâneas e arranjos de jazz. A iniciativa cultural é da MM Projetos Culturais e do Instituto Parceiros do Bem, com patrocínio da ArcelorMittal.