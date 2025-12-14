Café empresarial lança novo  ecossistema de inovação em Vila Velha

Thomaz Tommasi e o prefeito Arnaldinho Borgo: no O 28º Café Empresarial da Assevila . Crédito: Fabricio Lima
Café da Assevila
O 28º Café Empresarial da Assevila movimentou Vila Velha reunindo empresários, lideranças, o governador Renato Casagrande e o prefeito Arnaldinho Borgo no Cinema Kinoplex. A manhã contou com palestra do especialista em inovação Léo Carraretto, com foco em negócios e transformação digital. O encontro marcou ainda o lançamento do Vila Valley, novo ecossistema de inovação da cidade, considerado um avanço histórico para o ambiente empresarial local. “Este Café Empresarial marca um novo capítulo para a economia e o futuro dos negócios em Vila Velha”, afirma o presidente Thomaz Tommasi.
FESTA
Arthur Bautz celebrou o legado de seu pai, Carlos Bautz, com um evento especial em homenagem aos 50 anos da empresa. Na foto: Arthur Galvão, Licia Buzzato, Arthur e Carlos Bautz. Crédito: Diego Morales
Fotos de aves e Unidades de Conservação ambiental feitas pelo capixaba Leonardo Merçon, fotógrafo de natureza e fundador do Instituto Últimos Refúgios, foram utilizadas no Relatório de Pesquisa de Percepção Socioambiental PAN Aves da Mata Atlântica. O documento aborda os desafios da preservação das aves e da proteção de seus habitats e foi elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das Aves Silvestres e Observatório de Aves da Mantiqueira. “Foi muito significativo colaborar com esse importante estudo. Conseguimos mostrar a importância do trabalho que realizamos e ainda chamamos a atenção para o Espírito Santo, mostrando a biodiversidade de aves e as Unidades de Conservação existentes no Estado”, orgulha-se Merçon. Como uma das metas do Instituto Últimos Refúgios, a valorização da biodiversidade capixaba é um passo importante em direção a uma relação mais equilibrada entre a sociedade e a natureza.
POSSE
O secretário-geral da OAB-ES e sócio do escritório Sarlo & Machado Advogados, o advogado Eduardo Sarlo, prestigiou a posse do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Na foto: Rafael Teixeira de Freitas, a presidente da OAB-ES Érica Neves, Arthur José Neiva de Almeida, o desembargador Domingos Augusto Taufner e Eduardo Sarlo . Crédito: Divulgação
Tecnologia
A Unimed Sul Capixaba encerrou 2025 celebrando certificações como o HIMSS 7, a renovação da ONA 3 e o nível Ouro da RN 507, além de posições de destaque em rankings nacionais e internacionais. Os resultados reforçaram avanços em gestão, inovação, qualidade assistencial e desempenho no Great Place to Work, consolidando a entrada da cooperativa entre as grandes empresas. Segundo o diretor presidente Fernando Lemgruber, os reconhecimentos refletem o trabalho coletivo e o cuidado centrado no cliente.
Natal
Pode marcar no calendário: na segunda-feira, 15 de dezembro , a tradicional Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, será palco do Coral ArcelorMittal, que se apresenta gratuitamente com um espetáculo capaz de despertar o espírito natalino de quem ainda nem colocou a guirlanda na porta e emocionar quem já está mergulhado no clima. Na terça-feira (16) , a apresentação será em Cidade Continental, na Serra. Antes disso, na sexta-feira (12), o Coral se apresenta em Muriaé (MG). Ao todo, o grupo fará sete apresentações neste mês de dezembro. Com 39 anos de história, o Coral ArcelorMittal é formado por 45 vozes afinadas e apaixonadas, guiadas pelos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato. No repertório deste ano, clássicos natalinos como Noite Feliz, músicas contemporâneas e arranjos de jazz. A iniciativa cultural é da MM Projetos Culturais e do Instituto Parceiros do Bem, com patrocínio da ArcelorMittal.
FESTA
A Escola Monte Alvo, realizou o evento de encerramento do ano letivo com apresentações especiais dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II além das formaturas da Educação Infantil (G5) e do quinto ano do Ensino Fundamental I, no Centro Católico de Estudos (CECATES), em Vitória. Na foto, o diretor-geral da Escola Monte Alvo Juliano Campana com Mariana Campana, Mariana Lelis e Rafael Damásio . Crédito: Os Tios da Foto
