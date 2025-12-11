Carolina Neves lança joias inspiradas em arte com almoço em Vitória

Mariana Rizzi, Carolina Hemerly, Taina Paste, Carolina Neves, Tania e Thaise Paste: tarde de lançamento da coleção Linea. Crédito: Mafê Martin
CN celebra Linea!
Carolina Neves abriu as portas de sua casa nesta terça-feira (09) e quarta-feira (10, na Praia do Canto, para apresentar a Linea, nova coleção da joalheria que nasceu há oito meses inspirada nos movimentos artísticos Art Déco e Art Nouveau. A novidade traz gemas inéditas no repertório da marca, como o lápis-lazúli, sem perder o traço que virou identidade da CN: turmalinas vibrantes, mix ousados e a bossa brasileira em forma de joia. “Estudei muito sobre os movimentos artísticos para criar essa coleção, e quis transmitir a atemporalidade. De um lado, o romantismo e as curvas orgânicas inspiradas na natureza e, do outro, a estrutura geométrica, as linhas retas e o contraste da modernidade”, explicou a designer no encontro que reuniu cerca de 100 amigas. O almoço foi marcado pelo clima acolhedor da anfitriã: bufê de Vivian Musso e Nonna Mia, gelatos Barutti e sobremesas feitas pela própria designer. O encontro também marcou a celebração das conquistas do ano, já que a CN encerra 2025 com 17 pontos de venda espalhados pelo Brasil, França e Estados Unidos.
CONFRATERNIZAÇÃO
O Sindiex reuniu sua diretoria e os membros do Recomex-ES (Conselho Estratégico de Comércio Exterior, Atacadista, Logística e E-commerce do Espírito Santo) para uma confraternização de fim de ano, marcada pelo encerramento dos trabalhos de 2025 e o fortalecimento do comércio exterior capixaba. O encontro foi realizado na Marca Ambiental, em Cariacica. Na foto: Idalberto Moro, Gustavo Guerra, Sidemar Acosta, Bruno Negris e Renato Fundão. Crédito: Débora Benaim
Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, acaba de lançar uma rede de açaiterias, a Natuca. A nova unidade de negócios chega para consolidar a presença do grupo capixaba também no mercado do açaí, um produto que já faz parte da cultura alimentar e social dos brasileiros. O Grupo Lamoia é uma das principais indústrias de sorvete do Brasil e lidera as marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream. A primeira loja da Natuca foi inaugurada no Itapuã Grand Park, na última sexta, no novo point gastronômico em Vila Velha, e tem projeto assinado pelo arquiteto Vitor Cipriano. Na foto, Vitor Lamoia, Wanderson Lamoia e Vitor Cipriano.
FESTA DA PENHA 2026
Raimundo Nonato e Erica Semiao, da comissão organizadora da Festa da Penha, com Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, o guardião e reitor do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, e o padre Claudio Alves Moreira, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória: na coletiva de lançamento da programação da Festa da Penha 2026. Crédito: Danilo Luca
Título de Doutor
O advogado Alexandre Dalla Bernardina recebeu o título de doutor pela PUC-SP. Sua pesquisa trouxe um ponto sensível do Direito das Sucessões: o impacto que a boa (ou má) administração do inventário pode ter no patrimônio familiar. A tese evidencia riscos comuns, como a deterioração de bens e a perda de valor, e aponta soluções que fortalecem a segurança jurídica. O capixaba soma ao currículo um dos títulos mais relevantes da área, fruto de quatro anos de estudo.
Parabéns pra você!
Querida de RR, Denise Gazzinelli vai celebrar aniversário no dia 27 de dezembro, no Lareira Up, em Vitória.
Praia do Suá em destaque
O novo lançamento da Empar Incorporadora na Praia do Suá já é um dos novos queridinhos do mercado imobiliário. Tradicional e estrategicamente localizada, próxima às principais avenidas e com vista privilegiada para o mar, a região começa a receber novos empreendimentos, atraindo um novo perfil de morador. De olho nesse movimento, Camila Menezes desenvolveu um projeto que traz diferenciais conectados às novas demandas como minimarket, bicicletário e espaço delivery. Em dois meses de lançamento, o prédio já está com 80% das unidades comercializadas. O resultado foi comemorado pela empresa em evento de final de ano.
QUERIDOS DE RR
Priscila Moura, Maria, Beatriz e Dimitri Rito: no Rito de Passagem da Beatriz no Centro Educacional Leonardo da Vinci. Crédito: Foto Japan
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível