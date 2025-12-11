Carolina Neves lança joias inspiradas em arte com almoço em Vitória

Carolina Neves abriu as portas de sua casa nesta terça-feira (09) e quarta-feira (10, na Praia do Canto, para apresentar a Linea, nova coleção da joalheria que nasceu há oito meses inspirada nos movimentos artísticos Art Déco e Art Nouveau. A novidade traz gemas inéditas no repertório da marca, como o lápis-lazúli, sem perder o traço que virou identidade da CN: turmalinas vibrantes, mix ousados e a bossa brasileira em forma de joia. “Estudei muito sobre os movimentos artísticos para criar essa coleção, e quis transmitir a atemporalidade. De um lado, o romantismo e as curvas orgânicas inspiradas na natureza e, do outro, a estrutura geométrica, as linhas retas e o contraste da modernidade”, explicou a designer no encontro que reuniu cerca de 100 amigas. O almoço foi marcado pelo clima acolhedor da anfitriã: bufê de Vivian Musso e Nonna Mia, gelatos Barutti e sobremesas feitas pela própria designer. O encontro também marcou a celebração das conquistas do ano, já que a CN encerra 2025 com 17 pontos de venda espalhados pelo Brasil, França e Estados Unidos.