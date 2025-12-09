Letícia Abaurre celebra 50 anos com festão em Vitória; veja fotos

Querida de RR, Letícia Abaurre cinquentou com festão no sábado (06), no Ferrari Eventos. A aniversariante recebeu a família e amigos de Vitória e do Rio, onde a arquiteta reside atualmente, com a família. A decoração belíssima foi assinada pela Flor & Cia. O Dj Cimá e a banda: Saulo Simonassi e Jr Bocca ferveram a pista. A maquete do bolo foi de Juliana Marculano e a assessoria de Marianne Assbu. Veja as fotos de Débora Benaim.

EM MANGUINHOS

Fabiana Rios e Fábio Lopes e Osny Alvarenga Filho e Ana Carolina: no Preá, estado do Ceará, em evento da Audi do Brasil, que reuniu clientes selecionados e gestores de concessionárias da marca. O encontro incluiu três dias com os convidados participando atividades imersivas que incluíam yoga, kitesurf e artesanato no luxuoso Carnaúba Wind House. A programação também inclui a oportunidade de conhecer melhor a linha Audi e-tron.

EM MIAMI

Ricardo Vieira e a sobrinha Luísa Bonadiman, que expõe na Art Basel Miami. O espaço é de uma galeria francesa e as peças de granito, quartzitoe ágatas são da nossa Brasigran. Crédito: Divulgação

A ASSEVILA realiza o último Café Empresarial de 2025, reunindo empresários e autoridades no Cinema Kinoplex, do Shopping Praia da Costa, nesta terça-feira (09). O palestrante da edição é Léo Carraretto, que falará sobre inovação e negócios. O anfitrião é Thomaz Tommasi.

A convite da Arte Assinada, Líder e Estação do ar, 15 arquitetos vão participar de uma tarde com um café delicioso e uma oficina de pintura em aquarela, na quarta-feira (10). A ideia, segundo Sandra e Moisés Demoner, é festejar e celebrar as conquistas de 2025.

Isabela Heiderich convida para coquetel de lançamento da primeira Ótica Opticália do Espirito Santo, localizada no segundo piso do Shopping Vitória. A empresária traz com exclusividade para o estado a rede de óticas presente em 5 países, com mais de 1.100 unidades no mundo, e que com marcas exclusivas. O buffet será assinado por Sil Clos.

advogado Luiz Cláudio Allemand embarca nesta semana para São Paulo para participar do renomado XXII Congresso Nacional de Estudos Tributários que será realizado de 10 a 12 de dezembro, Hotel Renaissance. No evento, ele será um dos palestrantes da mesa dedicada aos meios alternativos de solução de conflitos na Reforma Tributária, na qual abordará o tema “Consensualidade: plataforma de solução de conflitos”.

NATAL

Em Interlagos O capixaba Henrique Krüger entra na etapa final da Fórmula Delta, entre 19 e 21 de dezembro, com a missão de transformar em resultado tudo o que aprendeu em seu ano de estreia. Após um início promissor, com pódio entre os novatos e até uma pole position, ele quer encerrar 2025 em alta e chegar ainda mais preparado para a próxima temporada.

Liderança feminina Liderança feminina no Infinity Day, que acontece na quinta-feira (11), no Espaço Patrick Ribeiro, com a presença de Pablo Marçal e Geraldo Rufino. Em um dos painéis, Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios, irá conduzir a conversa sobre empreendedorismo e negócios.