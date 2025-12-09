Letícia Abaurre celebra 50 anos com festão em Vitória; veja fotos

Letícia Abaurre celebrou seus 50 anos no sábado (06), no Ferrari Eventos, em Vitória. Crédito: Débora Benaim
Cinquentou!
Querida de RR, Letícia Abaurre cinquentou com festão no sábado (06), no Ferrari Eventos. A aniversariante recebeu a família e amigos de Vitória e do Rio, onde a arquiteta reside atualmente, com a família. A decoração belíssima foi assinada pela Flor & Cia. O Dj Cimá e a banda: Saulo Simonassi e Jr Bocca ferveram a pista. A maquete do bolo foi de Juliana Marculano e a assessoria de Marianne Assbu. Veja as fotos de Débora Benaim.
EM MANGUINHOS
Suely Milagres, Jane Ferreguetti e Elba Sanidei: no evento "Falem de Manguinhos - Festival de Artes, Letras e Música", no sábado (06), em Manguinhos, na Serra. Crédito: Márcio Scheppa
Fabiana Rios e Fábio Lopes e Osny Alvarenga Filho e Ana Carolina: no Preá, estado do Ceará, em evento da Audi do Brasil, que reuniu clientes selecionados e gestores de concessionárias da marca. O encontro incluiu três dias com os convidados participando atividades imersivas que incluíam yoga, kitesurf e artesanato no luxuoso Carnaúba Wind House. A programação também inclui a oportunidade de conhecer melhor a linha Audi e-tron.
EM MIAMI
Ricardo Vieira e a sobrinha Luísa Bonadiman, que expõe na Art Basel Miami. O espaço é de uma galeria francesa e as peças de granito, quartzitoe ágatas são da nossa Brasigran. Crédito: Divulgação
Em São Paulo
advogado Luiz Cláudio Allemand embarca nesta semana para São Paulo para participar do renomado XXII Congresso Nacional de Estudos Tributários que será realizado de 10 a 12 de dezembro, Hotel Renaissance. No evento, ele será um dos palestrantes da mesa dedicada aos meios alternativos de solução de conflitos na Reforma Tributária, na qual abordará o tema “Consensualidade: plataforma de solução de conflitos”.
Coquetel
Isabela Heiderich convida para coquetel de lançamento da primeira Ótica Opticália do Espirito Santo, localizada no segundo piso do Shopping Vitória. A empresária traz com exclusividade para o estado a rede de óticas presente em 5 países, com mais de 1.100 unidades no mundo, e que com marcas exclusivas. O buffet será assinado por Sil Clos.
Café da tarde
A convite da Arte Assinada, Líder e Estação do ar, 15 arquitetos vão participar de uma tarde com um café delicioso e uma oficina de pintura em aquarela, na quarta-feira (10). A ideia, segundo Sandra e Moisés Demoner, é festejar e celebrar as conquistas de 2025.
Café da manhã
A ASSEVILA realiza o último Café Empresarial de 2025, reunindo empresários e autoridades no Cinema Kinoplex, do Shopping Praia da Costa, nesta terça-feira (09). O palestrante da edição é Léo Carraretto, que falará sobre inovação e negócios. O anfitrião é Thomaz Tommasi.
NATAL
Carla Buaiz e Irla Nogueira no primeiro café da manhã de dezembro com delícias natalinas realizado na Rua Aleixo Neto, Praia do Canto, no sábado (06). Crédito: Veida Lopes
Em Interlagos
O capixaba Henrique Krüger entra na etapa final da Fórmula Delta, entre 19 e 21 de dezembro, com a missão de transformar em resultado tudo o que aprendeu em seu ano de estreia. Após um início promissor, com pódio entre os novatos e até uma pole position, ele quer encerrar 2025 em alta e chegar ainda mais preparado para a próxima temporada.
Liderança feminina
Liderança feminina no Infinity Day, que acontece na quinta-feira (11), no Espaço Patrick Ribeiro, com a presença de Pablo Marçal e Geraldo Rufino. Em um dos painéis, Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios, irá conduzir a conversa sobre empreendedorismo e negócios.
Panetone
A onda dos panetones de fermentação natural chegou de vez na mesa dos capixabas. As padarias artesanais têm investido em longas fermentações e ingredientes premium, e o resultado são receitas que ultrapassam o tradicional posto de “pão do Natal” e já disputam espaço como sobremesa. Um dos sabores queridinhos da temporada é o cioccolato e pistacchio do Empório Joaquim – que está em seu sétimo natal. Por lá, os panetones seguem à risca a receita original italiana, feita com fermentação 100% natural, chocolate branco belga e pistache italiano.
FIM DE ANO
Silvana Araújo e Fernanda Trindade Malenza: lançamento oficial de coleção criada para vestir os novos começos na Casa Malê, em Vila Velha. Crédito: Tarci Bride
