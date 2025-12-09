  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Letícia Abaurre celebra 50 anos com festão em Vitória; veja fotos

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 04h00
Aniversário de 50 anos de Letícia Abaurre

Letícia Abaurre celebrou seus 50 anos no sábado (06), no Ferrari Eventos, em Vitória. Crédito: Débora Benaim

Cinquentou! 

Querida de RR, Letícia Abaurre cinquentou  com festão no sábado (06), no Ferrari Eventos.  A aniversariante recebeu a família e amigos de Vitória e do Rio, onde a arquiteta reside atualmente, com a família. A decoração belíssima foi assinada pela Flor & Cia. O Dj Cimá e a banda: Saulo Simonassi e Jr Bocca ferveram a pista. A maquete do bolo foi  de Juliana Marculano e a assessoria de Marianne Assbu. Veja as fotos de Débora Benaim.

EM MANGUINHOS

Suely Milagres, Jane Ferreguetti e Elba Sanidei

Suely Milagres, Jane Ferreguetti e Elba Sanidei: no evento "Falem de Manguinhos - Festival de Artes, Letras e Música", no sábado (06), em  Manguinhos, na Serra. Crédito: Márcio Scheppa

Fabiana Rios e Fábio Lopes e Osny Alvarenga Filho e Ana Carolina. Divulgação
NO CEARÁ

Fabiana Rios e Fábio Lopes e Osny Alvarenga Filho e Ana Carolina: no Preá, estado do Ceará, em evento da Audi do Brasil, que reuniu clientes selecionados e gestores de concessionárias da marca. O encontro incluiu três dias com os convidados participando atividades imersivas que incluíam yoga, kitesurf e artesanato no luxuoso Carnaúba Wind House. A programação também inclui a oportunidade de conhecer melhor a linha Audi e-tron.

EM MIAMI

Ricardo Vieira e Luísa Bonadiman

Ricardo Vieira e a sobrinha Luísa Bonadiman, que expõe na Art Basel Miami. O espaço é de uma galeria francesa e as peças de granito, quartzitoe  ágatas são da nossa Brasigran. Crédito: Divulgação

Em São Paulo

advogado Luiz Cláudio Allemand embarca nesta semana para São Paulo para participar do renomado XXII Congresso Nacional de Estudos Tributários que será realizado de 10 a 12 de dezembro, Hotel Renaissance. No evento, ele será um dos palestrantes da mesa dedicada aos meios alternativos de solução de conflitos na Reforma Tributária, na qual abordará o tema “Consensualidade: plataforma de solução de conflitos”. 

Coquetel

Isabela Heiderich convida para coquetel de lançamento da primeira Ótica Opticália do Espirito Santo, localizada no segundo piso do Shopping Vitória. A empresária traz com exclusividade para o estado a rede de óticas presente em 5 países, com mais de 1.100 unidades no mundo, e que com marcas exclusivas. O buffet será assinado por Sil Clos.

Café da tarde

A convite da Arte Assinada, Líder e Estação do ar, 15 arquitetos vão participar de uma tarde com um café delicioso e uma oficina de pintura em aquarela, na quarta-feira (10). A ideia, segundo Sandra e Moisés Demoner, é festejar e celebrar as conquistas de 2025.

Café da manhã

A ASSEVILA realiza o último Café Empresarial de 2025, reunindo empresários e autoridades no Cinema Kinoplex, do Shopping Praia da Costa, nesta terça-feira (09). O palestrante da edição é Léo Carraretto, que falará sobre inovação e negócios. O anfitrião é   Thomaz Tommasi.

NATAL

Carla Buaiz e Irla Nogueira

Carla Buaiz e Irla Nogueira no primeiro café da manhã de dezembro com delícias natalinas realizado na Rua Aleixo Neto, Praia do Canto, no sábado (06). Crédito: Veida Lopes

Em Interlagos

O capixaba Henrique Krüger entra na etapa final da Fórmula Delta, entre 19 e 21 de dezembro, com a missão de transformar em resultado tudo o que aprendeu em seu ano de estreia. Após um início promissor, com pódio entre os novatos e até uma pole position, ele quer encerrar 2025 em alta e chegar ainda mais preparado para a próxima temporada.

Liderança feminina

Liderança feminina no Infinity Day, que acontece na quinta-feira (11), no Espaço Patrick Ribeiro, com a presença de Pablo Marçal e Geraldo Rufino. Em um dos painéis, Elayne Borel, CEO da Rede Mulheres de Negócios, irá conduzir a conversa sobre empreendedorismo e negócios.

Panetone

A onda dos panetones de fermentação natural chegou de vez na mesa dos capixabas. As padarias artesanais têm investido em longas fermentações e ingredientes premium, e o resultado são receitas que ultrapassam o tradicional posto de “pão do Natal” e já disputam espaço como sobremesa. Um dos sabores queridinhos da temporada é o cioccolato e pistacchio do Empório Joaquim – que está em seu sétimo natal. Por lá, os panetones seguem à risca a receita original italiana, feita com fermentação 100% natural, chocolate branco belga e pistache italiano.

FIM DE ANO 

Silvana Araújo e Fernanda Trindade Malenza

Silvana Araújo e Fernanda Trindade Malenza:  lançamento oficial de coleção criada para vestir os novos começos na Casa Malê, em Vila Velha. Crédito: Tarci Bride

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Cledina Freire, Sergio Paulo Rabello, Tatiana Coutinho, Daniel Zanine, Andreia Biccas
Andréia Biccas e Cledina Freire inauguram nova vitrine e showroom em Vitória
Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça
Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançam collab com frescor baiano em Vitória
Edilene Chieppe, Adriana, Carol e Bia Delmaestro
Mãe e filha, Adriana e Carol Delmaestro lançam collab de joias em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível