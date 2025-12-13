Antônio Carlos Torres recebe o Prêmio Equilibrista 2025 com festa em Vitória

O empresário Antônio Carlos Torres, Prêmio Equilibrista 2025, e o presidente do Ibef-ES Alecsandro Casassi: em noite de festa em Vitória. Crédito: Arthur Louada e Cacá Lima
Prêmio Equilibrista 2025
O empresário Antônio Carlos Torres foi o grande vencedor do Prêmio Equilibrista 2025, principal reconhecimento do meio empresarial capixaba, em noite de premiação do Ibef-ES, nesta quarta-feira (10), no Le Buffet Master. O evento reuniu cerca de 400 empresários, executivos e autoridades, entre eles o governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador, Ricardo Ferraço, A cerimônia destacou ainda Gabriel Schaydegger, no Orgulho de Ser IBEF Academy; Eric Alves Azeredo, no Orgulho de Ser IBEF CQC; Luana Nandorf, como Ibefiano de Sucesso; Thiago Adame, como CFO do Ano; e Antônio Toledo, vencedor do Destaque Empresarial. A Comenda Sebastião Salgado, dedicada a iniciativas alinhadas ao desenvolvimento sustentável, foi entregue a Juliano Ribeiro Salgado, que representou os pais, Lélia e Sebastião Salgado. O anfitrião foi presidente do Ibef-ES Alecsandro Casassi.
MODA
Ticy Chieppe, Marianne Assbu, Renata Pimentel e Julia Chieppe: no evento "Happy Holidays", nesta quinta-feira (11), na Duett. Crédito: Mônica Zorzanelli
Futebol
Neste sábado (13), a partir das 9h, o Vitória Futebol Clube inaugura sua nova arquibancada no Estádio Salvador Costa. O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antônio Geraldo Perovano, conta que o evento de inauguração terá chegada do Papai Noel e distribuição de brindes.
Natal
Carla Buaiz se prepara para receber as crianças na edição do Café Infantil inspirado no Natal, um dos feriados mais importantes do cristianismo, para encantar as crianças com a presença do Papai Noel. Será neste sábado (13), no ateliê da Praia do Canto.
COQUETEL
Luiza Larica e Julia Abikair: em tarde de moda em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
100 + Influentes 2025
A terceira edição do ranking 100 mais influentes do mercado imobiliário brasileiro em 2025 acaba de ser divulgado pela Cupola e Imobi Report. Nomes como o da especialista em locações imobiliárias, a capixaba Raquel Queiroz integra a concorrida lista anual que, pelo terceiro ano consecutivo, é eleita uma das vinte mais influentes do mercado na categoria Aluguel.
Acolhendo Vidas
Seguindo seu propósito de acolher vidas, o Instituto de Medicina Reprodutiva, liderado pela doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, é um dos apoiadores do Greenhands Vitória, projeto que leva pessoas com deficiência às corridas de rua através de triciclos. A doação de novos veículos será celebrada com uma caminhada de 5 Km, com saída da Praça dos Namorados, nesse sábado, 13, às 9h.
FESTA
Maria Alice, Moisés Demoner e Nony Cardoso em evento dos arquitetos, na Praia do Canto. Crédito: Cloves Louzada
Avanço no setor supermercadista
Rian Fardin, gerente Comercial da Doces Fardin, agroindústria de doces de banana de Vargem Alta, comemora o avanço da entrada da marca no setor supermercadista do Estado, uma das estratégias da empresa para alcançar a meta de crescimento de 20% no ano de 2025. Recentemente, foi concluído o processo de cadastro da empresa na rede Supermercados BH do Espírito Santo, que conta com 41 lojas em 11 municípios. Em breve, produtos como bananadas e mariolas tradicionais e sem açúcar devem chegar nas gôndolas das lojas.
NATAL
Fabiano Pereira e Karina Machado: em noite de Natal no Iate Clube do ES. Crédito: Camilla Baptistin
