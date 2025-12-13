Antônio Carlos Torres recebe o Prêmio Equilibrista 2025 com festa em Vitória

O empresário Antônio Carlos Torres foi o grande vencedor do Prêmio Equilibrista 2025, principal reconhecimento do meio empresarial capixaba, em noite de premiação do Ibef-ES, nesta quarta-feira (10), no Le Buffet Master. O evento reuniu cerca de 400 empresários, executivos e autoridades, entre eles o governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador, Ricardo Ferraço, A cerimônia destacou ainda Gabriel Schaydegger, no Orgulho de Ser IBEF Academy; Eric Alves Azeredo, no Orgulho de Ser IBEF CQC; Luana Nandorf, como Ibefiano de Sucesso; Thiago Adame, como CFO do Ano; e Antônio Toledo, vencedor do Destaque Empresarial. A Comenda Sebastião Salgado, dedicada a iniciativas alinhadas ao desenvolvimento sustentável, foi entregue a Juliano Ribeiro Salgado, que representou os pais, Lélia e Sebastião Salgado. O anfitrião foi presidente do Ibef-ES Alecsandro Casassi.