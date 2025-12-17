Ademi-ES realiza confraternização do mercado imobiliário em Vitória

Prêmio nacional

A Mediatorie, administradora de benefícios capixaba, foi uma das empresas finalistas do Prêmio Reclame Aqui, o mais importante reconhecimento do atendimento ao cliente no Brasil. A festa da premiação foi realizada em São Paulo, na semana passada, e contou com a presença de todos os gestores da Mediatorie. Na foto, da esquerda para a direita, estão: Daniel Sahb, gerente de Marketing; Katyuscia Lorensutte, secretária executiva; João Paulo Xavier, gestor de GRC; Gessica Idalina, superintendente de Controladoria e Finanças; Raphael Gonçalves, diretor comercial; Anna Erika dos Santos, coordenadora comercial; Maluma Roepke, supervisora de Relacionamento e Negócios. O prêmio reconhece a qualidade de quem se destaca no atendimento e na experiência do cliente. “Independentemente do resultado, participar do prêmio e chegar entre os finalistas já valida nosso propósito: cuidar das pessoas com transparência, respeito e responsabilidade”, destacou o CEO da administradora capixaba, Casemiro Alves Ramos Junior.