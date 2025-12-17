  • Renata Rasseli
Ademi-ES realiza confraternização do mercado imobiliário em Vitória

Vitória
Publicado em 17/12/2025 às 04h00
Rogério Almeida, Breno Monteiro Peixoto e Alexandre Schubert

Rogério Almeida, Breno Monteiro Peixoto e o presidente Alexandre Schubert. Crédito: Cloves Louzada

Celebrando!

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, Ademi-ES, promoveu sua confraternização de final de ano, por adesão. O encontro reuniu diretores, conselheiros e associados no espaço Major Forest Al Mare, em momento dedicado à união e celebração de conquistas. Segundo o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com o acolhimento e o fortalecimento dos laços institucionais. “A confraternização é uma oportunidade valiosa para estarmos próximos de nossos parceiros, compartilhando experiências e renovando energias para o ano que se aproxima”, destaca. O evento sinaliza o encerramento das atividades do ano e reafirma o papel da entidade na promoção do mercado imobiliário e integração da categoria.

ANIVERSÁRIO

Ariosto Neto com os pais Ariosto Santos e Shirley Santos e seu irmão, Arthur Schwab Santos. 

O cirurgião plástico Ariosto Neto celebrou seu aniversário com um jantar intimista para a família e amigos próximos, no último fim de semana. Na foto, registro da família reunida: Ariosto Neto com os pais Ariosto Santos e Shirley Santos e seu irmão, Arthur Schwab Santos. Crédito: Divulgação

Mediatorie é finalista em prêmio nacional. Divulgação
Prêmio nacional

A Mediatorie, administradora de benefícios capixaba, foi uma das empresas finalistas do Prêmio Reclame Aqui, o mais importante reconhecimento do atendimento ao cliente no Brasil. A festa da premiação foi realizada em São Paulo, na semana passada, e contou com a presença de todos os gestores da Mediatorie. Na foto, da esquerda para a direita, estão: Daniel Sahb, gerente de Marketing; Katyuscia Lorensutte, secretária executiva; João Paulo Xavier, gestor de GRC; Gessica Idalina, superintendente de Controladoria e Finanças; Raphael Gonçalves, diretor comercial; Anna Erika dos Santos, coordenadora comercial; Maluma Roepke, supervisora de Relacionamento e Negócios. O prêmio reconhece a qualidade de quem se destaca no atendimento e na experiência do cliente. “Independentemente do resultado, participar do prêmio e chegar entre os finalistas já valida nosso propósito: cuidar das pessoas com transparência, respeito e responsabilidade”, destacou o CEO da administradora capixaba, Casemiro Alves Ramos Junior.

CONFRATERNIZAÇÃO 

Moacir Lellis, Antônio Eugênio Cunha, Roberta Bonelli e Ricardo Ferraço

O Sinepe/ES brindou 2025 em uma noite de celebração que reuniu a essência da educação capixaba: pessoas, histórias, conquistas e reconhecimentos. No Le Buffet Master, centenas de gestores e educadores se encontraram para uma confraternização marcada por momentos de emoção e homenagens. O clima festivo ganhou ainda mais brilho com a recepção musical da Pavese Sounds e o show de Saulo Simonassi e banda. Na foto: Moacir Lellis, Antônio Eugênio Cunha, Roberta Bonelli e Ricardo Ferraço. Crédito: Jefferson Rocio

Galeria 1 

Livia Giacomin, André Pretti, Thiago Sirtoli e Renan Machado, sócios-diretores da Mivita Construtora, trazem mais uma novidade para Vitória: no início de 2026, inauguram, na Enseada do Suá, a Galeria Mivita, um espaço multipropósito para ações de relacionamento institucional e para receber clientes e apresentar empreendimentos de forma diferenciada e atemporal. 

Galeria 2

Projetada pelo arquiteto Edduardo Trigo, a galeria terá uma sala imersiva para apresentação dos empreendimentos, sala de reuniões e um espaço exclusivo para personalização das unidades, onde o cliente poderá escolher revestimentos e conferir opções de acabamento e materiais em geral. “A ideia é criar um ambiente que se torne um centro de experiências Mivita, para receber nossos stakeholders, como clientes, parceiros e investidores”, afirma André. O imóvel que abrigará à galeria fica na Avenida Américo Buaiz, nas proximidades da Praça da Ciência, e as obras estão em andamento.

Taiana Paste, Thaís Góis, Silvana Sarmento, Jacque Fantin , Bruna Bezerra, Dani Barreto, Vanessa Cardoso , Carolina Neves e Italla Monti.. Divulgação
FASHION LAB

A coleção Gratia by Nuvem Sublimação chega ao seu terceiro drop reafirmando seu propósito: vestir fé, beleza e significado de forma viva, atual e sensível. Mais leve, mais colorida e com a energia do verão, a nova edição amplia o universo da coleção que conquistou o público desde sua estreia. Fruto da colaboração entre Rachel Pires, Nanda Trindade e Vitória Netto, a fashion lab fpi lançada na última sexta, dia 12, no Empório Joaquim na Praia do Canto, e reuniu um time de mulheres que faz acontecer na cena fashion capixaba, entre elas: Taiana Paste, Thaís Góis , Silvana Sarmento , Jacque Fantin , Bruna Bezerra , Dani Barreto , Vanessa Cardoso , Carolina Neves e Italla Monti.

AUDIÇÃO DE PIANO

Bruno Leão e Regina Bossanel

Com repertório variado e interpretações cheias de sensibilidade, a audição dos alunos do pianista Bruno Leão, foi de grande alegria e emoção. O evento realizado no Hotel Sheraton, já se tornou tradição, e reuniu talentos que encantaram o público. Na foto: Bruno Leão e Regina Bossanel. Crédito: Divulgação

Brunch de Natal

Fernanda Caliari recebe nesta quarta-feira (17), a partir das 16h, para seu Brunch de Natal.  "Não se esqueça de trazer um brinquedo para fazermos uma criança feliz", diz.  

Happy hour

A Tia Penha Tours recebe convidados nesta quarta-feira (17) para um happy hour exclusivo, das 16h às 20h, marcando o encerramento do ano em clima de confraternização.

Projeto nacional

A jornalista Ana Paula Garcia, que atua na área de Comunicação Estratégica das concessionárias de saneamento do Espírito Santo, passa a integrar o time de apresentadores do blog Saneamento Salva, plataforma recém-lançada pelo Instituto Aegea. Ana Paula será responsável por conduzir entrevistas com especialistas, lideranças comunitárias e representantes do setor, trazendo para a discussão nacional temas ligados a saúde pública, meio ambiente, educação e qualidade de vida.

Carnaval

Thiago Martins fará show exclusivo no palco do Camarote Vix  durante o  Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo. E a coluna adianta,  em primeira mão, que o preto e dourado serão as cores do Camarote Vix Rede Gazeta em 2026. 

