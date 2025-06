Norte do ES

Festival de botecos em Linhares terá petiscos a R$ 35; veja lista

Evento gratuito acontece de 5 a 7 de junho, com shows musicais, feira de artesanato, chope artesanal e área kids

Enquanto o Roda de Boteco movimenta a Grande Vitória a partir desta sexta-feira (6), o Norte do Espírito Santo recebe a 2ª edição do Festival de Botecos de Linhares, de 5 a 7 de junho, reunindo 14 estabelecimentos com petiscos exclusivos a um preço único (R$ 35). >