Ano de Marte: veja como o planeta influenciará 2026

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:24
O ano de 2026 será marcado pela influência de Marte, planeta que simboliza movimento, coragem, impulso e ação direta. Essa regência aponta para um período de intensidade, no qual decisões não poderão mais ser adiadas e a estagnação poderá dar lugar à iniciativa e ao protagonismo.
Segundo a bruxa e pesquisadora de tradições antigas Tânia Gori, essa regência marcará um período de aceleração global, no qual tanto indivíduos quanto instituições serão convocados a tomar decisões firmes e assumir protagonismo em suas trajetórias. “ Marte não pede licença, ele abre caminhos”, afirma a especialista, que acrescenta: “E 2026 será exatamente isso: um ano em que a humanidade será movida pela urgência da transformação”.
No campo energético e simbólico, Marte despertará uma força que exigirá posicionamento. A regência de 2026 trará uma vibração marcada por atitude, assertividade e desejo de mudança . Projetos represados ganharão impulso, decisões adiadas finalmente encontrarão resolução e padrões estagnados tenderão a se romper.
Entre os efeitos mais comuns previstos para esse ciclo, estarão:
Ao mesmo tempo, Marte também poderá trazer impaciência, conflitos e desgaste por excesso de ação, exigindo equilíbrio emocional e práticas regulares de autocuidado.
Segundo Tânia Gori, será um ano especialmente propício para iniciativas que dependem de movimento, estratégia e liderança. Crescerá em relevância atividades ligadas a:
Em um cenário mais amplo, a regência marciana favorecerá sociedades que valorizem a transparência, a rapidez de decisão e a objetividade.
No campo espiritual, Tânia Gori explica que 2026 deverá ampliar a percepção sobre propósito e força pessoal. Portais de coragem e proteção se tornarão mais acessíveis, rituais ganharão maior potência e práticas de autoconhecimento tenderão a ser aceleradas.
Entre as experiências espirituais estimuladas pelo ciclo, estarão:
“Será um ano em que nada morno sobreviverá. O que é verdadeiro se fortalece; o que está frágil, inevitavelmente se transforma”, destaca a especialista.
Por ser um planeta de impulso e ação direta, Marte poderá gerar tensões quando essa energia não for aplicada com consciência. Entre as sombras do ciclo, estarão:
Para equilibrar essa vibração, a bruxa recomenda práticas frequentes de pausa, respiração consciente, banhos energéticos , rituais de limpeza e o uso de elementos ligados à água e às ervas calmantes.
Para alinhar-se à força marciana de forma harmoniosa, Tânia Gori apresenta um ritual simples e seguro, inspirado nas tradições da bruxaria natural, com o objetivo de ativar o fogo interno, fortalecer decisões e impulsionar projetos. Confira!
O cristal deve ser guardado como talismã pessoal de 2026; o louro levado na carteira; a pimenta rosa mantida em local especial. O papel pode ser descartado no dia seguinte, fora de casa, como forma de agradecer o ciclo que se inicia.
Para Tânia Gori, o ponto central da regência de Marte estará no chamado ao protagonismo: “assuma seu lugar no mundo com coragem, verdade e ação. Onde você coloca energia, a vida floresce”.
Com a força marciana guiando este novo ciclo, 2026 se apresentará como um ano decisivo, um período de escolhas firmes, rupturas necessárias e avanços significativos para quem estiver disposto a agir.
Por Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.
