Festa junina à beira-mar

São João gastronômico agita praia de Guarapari no fim de semana

Meaípe será palco do 2º São João Gastronômico, evento gratuito com comidas típicas, quadrilha, música ao vivo, espaço kids e atividades esportivas

Está aberta a temporada de festas juninas em todo o Brasil, e um dos principais destinos praianos do Espírito Santo , Guarapari , vai entrar no clima dos arraiás com uma grande festa à beira-mar, na Orla de Meaípe. Trata-se da segunda edição do São João Gastronômico, que reunirá comidas e bebidas típicas, artesanato regional, dança e muita música. >

Com estrutura exclusiva e decoração temática, o São João terá shows ao vivo de forró pé-de-serra, sertanejo, pagode e canções juninas, e não vai faltar quadrilha para animar o público. A programação contará ainda com missa solene, corrida de rua, torneio de beach tênis e espaço kids. >

Segundo a organização, a primeira edição, realizada no ano passado, reuniu mais de 10 mil pessoas. “O público pode esperar uma festa muito organizada, com atrações para todas as idades, comida boa e um ambiente familiar. Queremos consolidar o São João Gastronômico no calendário oficial da cidade”, afirma o produtor do evento, Wagner Bourguignon.>