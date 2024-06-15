De quentão a chocolate: 5 bebidas de festa junina sem álcool

Na festa junina, as bebidas típicas são indispensáveis para garantir a autenticidade e a animação da celebração. Tradicionais como o quentão e o vinho quente aquecem os participantes e são perfeitas para acompanhar as comidas do arraial.
No entanto, é plenamente possível preparar versões das bebidas sem álcool, garantindo que todos possam desfrutar dos sabores característicos sem restrições.
Por isso, confira 5 bebidas de festa junina sem álcool!
SUCO DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- 5 espigas de milho-verde
- 1 xícara de chá açúcar
- 6 xícaras de chá de leite
- 3 xícaras de chá de água
- 100 g de leite condensado
Modo de preparo:
Retire os grãos de milho-verde das espigas com a ajuda de uma faca. Em seguida, coloque o milho-verde no liquidificador, adicione 3 xícaras de chá de leite, 1 1/2 xícara de chá de água e o açúcar e bata por 5 minutos. Transfira o líquido para uma panela e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, deixe esfriar e bata no liquidificador com o restante do leite e da água. Adicione o leite condensado e bata mais um pouco. Transfira a mistura para uma jarra e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.
QUENTÃO DE MORANGO SEM ÁLCOOL
Ingredientes:
- 500 ml de suco de morango
- 500 ml de água
- 30 g de gengibre ralado
- 3 g de canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- 100 g de açúcar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o gengibre , o cravo-da-índia, a canela e o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar derreter. Acrescente o suco e a água e ferva por 8 minutos. Sirva quente.
VINHO QUENTE SEM ÁLCOOL
Ingredientes:
- 2 l de suco de uva
- 500 g de açúcar
- 20 g de gengibre picado
- 3 maçãs cortadas em cubos
- 200 g de uvas sem sementes e cortadas ao meio
- 5 canelas em pau
- 20 g de cravo-da-índia
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para caramelizar. Adicione o gengibre, o cravo-da-índia e a canela, mexendo sempre. Acrescente o suco de uva e deixe ferver. Adicione as maçãs e as uvas. Quando as frutas estiverem macias, desligue o fogo. Sirva em seguida.
CHÁ DE AMENDOIM
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de amendoim torrado, sem casca e sem sal
- 2 xícaras de chá de leite
- 195 g de leite condensado
- 1/2 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo:
Coloque o amendoim no liquidificador e bata para triturar. Depois, coloque o amendoim e os demais ingredientes em uma panela e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe até engrossar. Sirva em seguida.
CHOCOLATE QUENTE COM PAÇOCA
Ingredientes:
- 1 l de leite
- 395 g de leite condensado
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 200 g de creme de leite
- 150 g de chocolate meio amargo picado
- Paçoca esfarelada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado, o açúcar, o amido de milho e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, e adicione o creme de leite e o chocolate picado. Cozinhe até engrossar levemente. Sirva em seguida em canecas com a paçoca esfarelada.
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