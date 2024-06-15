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De quentão a chocolate: 5 bebidas de festa junina sem álcool

Durante os festejos desta temporada, as bebidas típicas são indispensáveis para garantir a autenticidade e a animação do "arraiá"
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 13:58

Imagem Edicase Brasil
Suco de milho-verde Crédito: Regreto | Shutterstock
Na festa junina, as bebidas típicas são indispensáveis para garantir a autenticidade e a animação da celebração. Tradicionais como o quentão e o vinho quente aquecem os participantes e são perfeitas para acompanhar as comidas do arraial.
No entanto, é plenamente possível preparar versões das bebidas sem álcool, garantindo que todos possam desfrutar dos sabores característicos sem restrições.
Por isso, confira 5 bebidas de festa junina sem álcool!

SUCO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 5 espigas de milho-verde
  • 1 xícara de chá açúcar
  • 6 xícaras de chá de leite
  • 3 xícaras de chá de água
  • 100 g de leite condensado

Modo de preparo:

Retire os grãos de milho-verde das espigas com a ajuda de uma faca. Em seguida, coloque o milho-verde no liquidificador, adicione 3 xícaras de chá de leite, 1 1/2 xícara de chá de água e o açúcar e bata por 5 minutos. Transfira o líquido para uma panela e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, deixe esfriar e bata no liquidificador com o restante do leite e da água. Adicione o leite condensado e bata mais um pouco. Transfira a mistura para uma jarra e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

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QUENTÃO DE MORANGO SEM ÁLCOOL

Ingredientes:

  • 500 ml de suco de morango
  • 500 ml de água
  • 30 g de gengibre ralado
  • 3 g de canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • 100 g de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o gengibre , o cravo-da-índia, a canela e o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar derreter. Acrescente o suco e a água e ferva por 8 minutos. Sirva quente.
Imagem Edicase Brasil
Vinho quente sem álcool Crédito: DihandraPinheiro | Shutterstock

VINHO QUENTE SEM ÁLCOOL

Ingredientes:

  • 2 l de suco de uva
  • 500 g de açúcar
  • 20 g de gengibre picado 
  • 3 maçãs cortadas em cubos
  • 200 g de uvas sem sementes e cortadas ao meio
  • 5 canelas em pau
  • 20 g de cravo-da-índia

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para caramelizar. Adicione o gengibre, o cravo-da-índia e a canela, mexendo sempre. Acrescente o suco de uva e deixe ferver. Adicione as maçãs e as uvas. Quando as frutas estiverem macias, desligue o fogo. Sirva em seguida.

CHÁ DE AMENDOIM

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de amendoim torrado, sem casca e sem sal
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 195 g de leite condensado
  • 1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Coloque o amendoim no liquidificador e bata para triturar. Depois, coloque o amendoim e os demais ingredientes em uma panela e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe até engrossar. Sirva em seguida.

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CHOCOLATE QUENTE COM PAÇOCA

Ingredientes:

  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 200 g de creme de leite
  • 150 g de chocolate meio amargo picado
  • Paçoca esfarelada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado, o açúcar, o amido de milho e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, e adicione o creme de leite e o chocolate picado. Cozinhe até engrossar levemente. Sirva em seguida em canecas com a paçoca esfarelada.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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