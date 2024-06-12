Fumegantes

Veja receitas de caldos leves e saborosos para as festas juninas

Inhame com milho-verde é uma das combinações saudáveis sugeridas pelo HZ para você aproveitar o mês de São João
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Caldo de inhame com milho-verde  Crédito: nelea33 | Shutterstock
É perfeitamente possível preparar e desfrutar de caldos leves durante as festas juninas. Embora essa celebração seja conhecida por pratos tradicionais calóricos e saborosos, é importante lembrar que dá para adaptar as receitas para opções mais saudáveis.
Os caldos podem ser feitos com legumes frescos que proporcionam uma refeição nutritiva, rica em fibras e vitaminas, sem comprometer o sabor. Por isso, confira como preparar algumas opções!

CALDO DE INHAME COM MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 8 inhames descascados e cortados em cubos
  • Grãos de 4 espigas de milho-verde cozidas
  • 1 cebola descascada e picada
  • Azeite, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o inhame com a água para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e os grãos de milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve parte do milho-verde.
Em seguida, acrescente o caldo de inhame à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Se achar que está grosso, acrescente um pouco mais de água. Desligue o fogo, coloque o caldo em um recipiente e sirva com o milho-verde reservado e o tomilho.

CALDO DE ABÓBORA E FRANGO

Ingredientes:

  • 1/2 abóbora japonesa descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a abóbora com a água para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar.
Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Junte a abóbora batida e tempere com sal e pimenta-do-reino. Ferva por 5 minutos e sirva em seguida com o coentro.

CALDO DE CEBOLA

Ingredientes:

  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 l de caldo de carne caseiro
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Caldinho de feijão  Crédito: flanovais | Shutterstock

CALDINHO DE FEIJÃO

Ingredientes:

  • 200 g feijão-preto cozido
  • 2 xícaras de chá da água do cozimento do feijão-preto
  • 1 colher de sopa azeite
  • 1 dente alho descascado e amassado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue até dourar. Adicione o feijão-preto, a água do cozimento, a pimenta-do-reino e o sal e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

CALDO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • Grãos de 5 espigas de milho-verde cozidas
  • 1/2 xícara de chá da água do cozimento do milho-verde
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de cebola descascada e ralada
  • Sal, gengibre ralado e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e a água do cozimento e bata por 2 minutos, sem desmanchar completamente os grãos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o gengibre, o milho-verde batido e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, tempere com o sal e a noz-moscada e sirva em seguida.

CALDO DE FEIJÃO-BRANCO COM ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 250 g de feijão-branco
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra os grãos, lave em água corrente e coloque em uma panela de pressão. Cubra com água e adicione as folhas de louro e os tomates. Tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Transfira o feijão-branco com o caldo para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a mistura de feijão-branco e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, junte as folhas de espinafre e abafe a panela. Sirva em seguida.

