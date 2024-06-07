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Confira 7 receitas de bolos para festa junina

Mandioca, milho e paçoca são sabores típicos desta temporada e estão entre as sugestões do HZ para o seu "arraiá"
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 15:03

Imagem Edicase Brasil
Bolo de milho-verde  Crédito: estudiofcx | Shutterstock
Nas festas juninas, os bolos assumem um destaque especial, encantando as pessoas com texturas e sabores irresistíveis. Essas deliciosas, muitas vezes decoradas com elementos típicos da época, como bandeirinhas, fitas e flores, acrescentam um toque de encanto e tradição às celebrações.
Para tornar a sua festa junina ainda mais especial, veja 7 receitas práticas e irresistíveis que irão conquistar os variados paladares!

BOLO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 2 espigas de milho-verde
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque no liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.

BOLO DE PAÇOCA

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de paçoca triturada
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE COCO

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de coco fresco ralado
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione o óleo, o leite, a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Por último, coloque o coco ralado e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de fubá Crédito: Álbori Ribeiro | ShutterStock

BOLO DE FUBÁ

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE MAÇÃ COM CANELA 

Ingredientes:

  • 3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE GOIABADA COM QUEIJO 

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
  • 150 g de goiabada cascão cortada em cubos
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de mandioca Crédito: Virginia | AdobeStock

BOLO DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 1 kg de mandioca ralada
  • 200 g de leite de coco
  • 50 g de coco ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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