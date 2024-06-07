Confira 7 receitas de bolos para festa junina

Nas festas juninas, os bolos assumem um destaque especial, encantando as pessoas com texturas e sabores irresistíveis. Essas deliciosas, muitas vezes decoradas com elementos típicos da época, como bandeirinhas, fitas e flores, acrescentam um toque de encanto e tradição às celebrações.
Para tornar a sua festa junina ainda mais especial, veja 7 receitas práticas e irresistíveis que irão conquistar os variados paladares!
BOLO DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- 2 espigas de milho-verde
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque no liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.
BOLO DE PAÇOCA
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de paçoca triturada
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
BOLO DE COCO
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de coco fresco ralado
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione o óleo, o leite, a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Por último, coloque o coco ralado e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
BOLO DE FUBÁ
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 xícaras de chá de leite
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
BOLO DE MAÇÃ COM CANELA
Ingredientes:
- 3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
BOLO DE GOIABADA COM QUEIJO
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 150 g de goiabada cascão cortada em cubos
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
BOLO DE MANDIOCA
Ingredientes:
- 1 kg de mandioca ralada
- 200 g de leite de coco
- 50 g de coco ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
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