Confira 7 receitas de bolos para festa junina

Bolo de milho-verde Crédito: estudiofcx | Shutterstock

Nas festas juninas, os bolos assumem um destaque especial, encantando as pessoas com texturas e sabores irresistíveis. Essas deliciosas, muitas vezes decoradas com elementos típicos da época, como bandeirinhas, fitas e flores, acrescentam um toque de encanto e tradição às celebrações.

Para tornar a sua festa junina ainda mais especial, veja 7 receitas práticas e irresistíveis que irão conquistar os variados paladares!

BOLO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

2 espigas de milho-verde

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque no liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva.

BOLO DE PAÇOCA

Ingredientes:

2 xícaras de chá de paçoca triturada

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE COCO

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de coco fresco ralado

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione o óleo, o leite, a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Por último, coloque o coco ralado e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de fubá Crédito: Álbori Ribeiro | ShutterStock

BOLO DE FUBÁ

Ingredientes:

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de leite

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE MAÇÃ COM CANELA

Ingredientes:

3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de canela em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

BOLO DE GOIABADA COM QUEIJO

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de requeijão cremoso

150 g de goiabada cascão cortada em cubos

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de mandioca Crédito: Virginia | AdobeStock

BOLO DE MANDIOCA

Ingredientes:

1 kg de mandioca ralada

200 g de leite de coco

50 g de coco ralado

2 colheres de sopa de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.