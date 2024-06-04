Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Água na boca

Confira 5 receitas de festa junina fáceis de preparar

Pé-de-moleque, canjica e curau estão entre as sugestões do HZ para você saborear nesta temporada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Pé-de-moleque  Crédito: DihandraPinheiro | Shutterstock
A festa junina é uma celebração tradicional brasileira que traz consigo uma atmosfera de alegria, cores vibrantes e, claro, uma variedade deliciosa de comidas típicas.
No entanto, se você deseja comemorar o período na sua casa, mas não sabe por onde começar a preparar as guloseimas, não precisa se preocupar, pois o que não falta são opções para você se aventurar na cozinha. Confira!

PÉ-DE-MOLEQUE

Ingredientes:

  • 1/2 kg de amendoim torrado e sem casca
  • 1/2 kg de açúcar
  • 395 g de leite condensado
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o amendoim, o açúcar e a manteiga e leve ao fogo médio sem parar de mexer. Assim que começar a formar uma calda, adicione o leite condensado e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para um tabuleiro untado com manteiga e espere esfriar. Corte em pedaços e sirva em seguida.

CURAU CREMOSO

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de grãos de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o milho e o leite e bata até ficar homogêneo. Após, coe e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e leve ao fogo médio até obter um creme grosso, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Canjica com leite condensado Crédito: jantima | Shutterstock

CANJICA COM LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de canjica branca
  • 3 xícaras de chá de água
  • 2 1/2 xícaras de chá de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 1 canela em pau
  • Canela em pó a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, transfira a canjica para uma panela de pressão e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e acrescente a canela, o leite e o leite condensado e misture. Leve ao fogo baixo e cozinhe até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, polvilhe com a canela em pó e sirva em seguida.

PINHÃO

Ingredientes:

  • 1 kg de pinhão
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1 1/2 l de água para cozinhar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo:

Em água corrente, lave os pinhões para remover toda a sujeira. Com uma faca, corte as pontinhas de cada pinhão. Em um recipiente, cubra os pinhões com água e deixe de molho por 4 horas. Depois, descarte a água e lave em água corrente. Coloque os pinhões na panela de pressão, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Sirva em seguida.

CALDO DE FEIJÃO

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de feijão cozido
  • 2 xícaras de chá de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsão picado e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o salsão e o feijão e misture. Após, desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e disponha novamente em uma panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Esfriou? Veja 7 receitas imperdíveis de sopas e caldos

Como preparar drinques deliciosos para o Dia dos Namorados

6 receitas de molhos para servir com carnes e massas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados