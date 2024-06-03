Como preparar drinques deliciosos para o Dia dos Namorados

Valentine contém gim e licor de flor de sabugueiro Crédito: TETTO Rooftop Lounge

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. E, para comemorar o amor e a paixão, o mixologista Marco Oliveira, do TETTO Rooftop Lounge, apresenta dois drinques : o Valentine e o Crazy in Love, disponíveis no cardápio da casa para a ocasião.

Os coquetéis começaram como uma homenagem ao amor e à paixão, e, com notas doces que evocam o sentimento de amor, tornaram-se parte essencial da experiência oferecida pelo rooftop. Para quem quiser tentar fazer em casa, seguem abaixo as receitas!

VALENTINE

Ingredientes:

50 ml de gim com infusão de morango

15 ml de geleia de frutas vermelhas artesanal

20 ml de calda de maracujá com gengibre

10 ml de licor de flor de sabugueiro

Suco de 1/2 e limão-siciliano

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque o gim, a geleia, a calda de maracujá com gengibre , o licor, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano ou um pedaço de casca de maracujá.

Crazy in Love é acrescido de purê de pessego Crédito: TETTO Rooftop Lounge

CRAZY IN LOVE

Ingredientes:

50 ml de licor 43

30 ml de vodca infusionada com baunilha

30 ml purê de pêssegos em calda

Suco de 1/2 limão-siciliano

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, adicione o licor, a vodca, o purê de pêssegos, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano. Sirva e aproveite!