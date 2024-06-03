Como preparar drinques deliciosos para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. E, para comemorar o amor e a paixão, o mixologista Marco Oliveira, do TETTO Rooftop Lounge, apresenta dois drinques : o Valentine e o Crazy in Love, disponíveis no cardápio da casa para a ocasião.
Os coquetéis começaram como uma homenagem ao amor e à paixão, e, com notas doces que evocam o sentimento de amor, tornaram-se parte essencial da experiência oferecida pelo rooftop. Para quem quiser tentar fazer em casa, seguem abaixo as receitas!
VALENTINE
Ingredientes:
- 50 ml de gim com infusão de morango
- 15 ml de geleia de frutas vermelhas artesanal
- 20 ml de calda de maracujá com gengibre
- 10 ml de licor de flor de sabugueiro
- Suco de 1/2 e limão-siciliano
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, coloque o gim, a geleia, a calda de maracujá com gengibre , o licor, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano ou um pedaço de casca de maracujá.
CRAZY IN LOVE
Ingredientes:
- 50 ml de licor 43
- 30 ml de vodca infusionada com baunilha
- 30 ml purê de pêssegos em calda
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, adicione o licor, a vodca, o purê de pêssegos, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano. Sirva e aproveite!
Por Mariana Paker