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Um brinde ao amor

Como preparar drinques deliciosos para o Dia dos Namorados

Mixologista Marco Oliveira apresenta duas sugestões especiais de bebidas para deixar a ocasião ainda mais romântica
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 14:43

Imagem Edicase Brasil
Valentine contém gim e licor de flor de sabugueiro Crédito: TETTO Rooftop Lounge
O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. E, para comemorar o amor e a paixão, o mixologista Marco Oliveira, do TETTO Rooftop Lounge, apresenta dois drinques : o Valentine e o Crazy in Love, disponíveis no cardápio da casa para a ocasião.
Os coquetéis começaram como uma homenagem ao amor e à paixão, e, com notas doces que evocam o sentimento de amor, tornaram-se parte essencial da experiência oferecida pelo rooftop. Para quem quiser tentar fazer em casa, seguem abaixo as receitas!

VALENTINE

Ingredientes:

  • 50 ml de gim com infusão de morango
  • 15 ml de geleia de frutas vermelhas artesanal
  • 20 ml de calda de maracujá com gengibre
  • 10 ml de licor de flor de sabugueiro
  • Suco de 1/2 e limão-siciliano
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque o gim, a geleia, a calda de maracujá com gengibre , o licor, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano ou um pedaço de casca de maracujá.
Imagem Edicase Brasil
Crazy in Love é acrescido de purê de pessego Crédito: TETTO Rooftop Lounge

CRAZY IN LOVE

Ingredientes:

  • 50 ml de licor 43
  • 30 ml de vodca infusionada com baunilha
  • 30 ml purê de pêssegos em calda
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, adicione o licor, a vodca, o purê de pêssegos, o suco de limão-siciliano e o gelo. Agite bem. Coe o drinque em uma taça previamente gelada. Decore com uma fatia fina de limão-siciliano. Sirva e aproveite!
Por Mariana Paker

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