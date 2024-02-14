Aprenda a fazer três drinques clássicos com espumante

Kir Royal, Clericot e Bellini são clássicos da coquetelaria mundial Crédito: Hugo Boniolo

Espumante é uma bebida bastante versátil que, além de harmonizar com diversos tipos de comida, dá origem a ótimas combinações na coquetelaria. Por isso, escolhi para o vídeo de hoje três drinques clássicos, fáceis de preparar e perfeitos para o verão.

O primeiro deles é o Bellini, um coquetel que combina purê de pêssego com Prosecco, o vinho branco espumante italiano. Esse drinque foi criado em 1948 por Giuseppe Cipriani, fundador do Harry's Bar, em Veneza, na Itália.

Em seguida, mostro o passo a passo do Kir Royal, uma sofisticada variação do clássico francês Kir - criado por Félix Kir, um padre católico que integrava a resistência francesa contra a invasão das tropas nazistas na Segunda Guerra. Para finalizar o Kir Royal, utiliza-se cereja fresca ou em calda.

Já o Clericot é uma bebida refrescante e frutada originária da América Latina. Muito popular no verão, ela é feita com uma mistura de frutas frescas combinadas com vinho branco ou espumante, resultando em uma explosão de sabores tropicais.

Em minha versão, gosto de acrescentar uma dose de Cointreau (licor de laranja) e um pauzinho de canela, que fazem toda a diferença. Assista ao vídeo e prepare o seu favorito:

CONFIRA OS INGREDIENTES:

BELLINI

80g de pêssego em calda

200ml de Prosecco ou de espumante brut

KIR ROYAL

20ml de licor de cassis

200ml de espumante brut



Cereja fresca ou em calda