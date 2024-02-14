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Aprenda a fazer três drinques clássicos com espumante

Receitas de Bellini, Kir Royal e Clericot são superfáceis de preparar e garantem brindes refrescantes nos dias quentes do verão

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:05

Publicado em 

14 fev 2024 às 11:05
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Aprenda a fazer três drinques clássicos com espumante
Kir Royal, Clericot e Bellini são clássicos da coquetelaria mundial Crédito: Hugo Boniolo
Espumante é uma bebida bastante versátil que, além de harmonizar com diversos tipos de comida, dá origem a ótimas combinações na coquetelaria. Por isso, escolhi para o vídeo de hoje três drinques clássicos, fáceis de preparar e perfeitos para o verão. 
O primeiro deles é o Bellini, um coquetel que combina purê de pêssego com Prosecco, o vinho branco espumante italiano. Esse drinque foi criado em 1948 por Giuseppe Cipriani, fundador do Harry's Bar, em Veneza, na Itália.
Em seguida, mostro o passo a passo do Kir Royal, uma sofisticada variação do clássico francês Kir - criado por Félix Kir, um padre católico que integrava a resistência francesa contra a invasão das tropas nazistas na Segunda Guerra. Para finalizar o Kir Royal, utiliza-se cereja fresca ou em calda.
Já o Clericot é uma bebida refrescante e frutada originária da América Latina. Muito popular no verão, ela é feita com uma mistura de frutas frescas combinadas com vinho branco ou espumante, resultando em uma explosão de sabores tropicais. 
Em minha versão, gosto de acrescentar uma dose de Cointreau (licor de laranja) e um pauzinho de canela, que fazem toda a diferença. Assista ao vídeo e prepare o seu favorito:

CONFIRA OS INGREDIENTES:

BELLINI
  • 80g de pêssego em calda
  • 200ml de Prosecco ou de espumante brut
KIR ROYAL
  • 20ml de licor de cassis
  • 200ml de espumante brut
  • Cereja fresca ou em calda 
CLERICOT
  • 1/2 pêssego
  • 1/2 kiwi
  • 4 morangos
  • 1 dose de Cointreau
  • 1 pau de canela
  • Folhas de hortelã
  • 200ml de espumante brut
Clique aqui para conferir todos os conteúdos de Pedro Kucht

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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