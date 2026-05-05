Menina do ES perde o pai em acidente e volta ao Maracanã com jogadores do Flamengo

A pequena Valentina, de Vila Velha, realizou, no ano passado, o sonho de ir ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir a um jogo do Flamengo, time do coração, ao lado do pai. O momento de alegria se transformou em uma história de luto e homenagem. Em abril deste ano, o pai da menina faleceu em um acidente de moto. Após a tragédia familiar, ela voltou ao estádio e viveu um momento emocionante com jogadores do Flamengo.





Tudo começou em julho do ano passado. Foi a primeira vez que ela esteve no Maracanã, acompanhada do pai, Maicon. Em meio à euforia, Valentina foi abordada pelo influenciador Xandi Barros, conhecido por desafiar torcedores a completar músicas e times. O momento leve e divertido acabou sendo registrado e viralizou nas redes sociais.