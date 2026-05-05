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Menina do ES perde o pai em acidente e volta ao Maracanã com jogadores do Flamengo

Após perder o pai, a garota, que tinha ido ao estádio pela 1ª vez com o pai, retornou ao templo do futebol após campanha de influenciador e vive momento emocionante

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 09:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 mai 2026 às 09:53

A pequena Valentina, de Vila Velha, realizou, no ano passado, o sonho de ir ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir a um jogo do Flamengo, time do coração, ao lado do pai. O momento de alegria se transformou em uma história de luto e homenagem. Em abril deste ano, o pai da menina faleceu em um acidente de moto. Após a tragédia familiar, ela voltou ao estádio e viveu um momento emocionante com jogadores do Flamengo.


Tudo começou em julho do ano passado. Foi a primeira vez que ela esteve no Maracanã, acompanhada do pai, Maicon. Em meio à euforia, Valentina foi abordada pelo influenciador Xandi Barros, conhecido por desafiar torcedores a completar músicas e times. O momento leve e divertido acabou sendo registrado e viralizou nas redes sociais.

“Tô muito emocionada, todas as minhas amigas falavam que eu não ia conseguir ir pro Maracanã”, declarou a menina nas imagens.

No vídeo, ela ainda mostra um cartaz que fez para o jogador Arrascaeta, pedindo uma camisa para o atleta. Nas imagens, o pai de Valentina aparece emocionado com a realização do sonho da filha.


Quase um ano depois, no entanto, a história tomou um rumo inesperado. O pai da menina morreu em um acidente. Sensibilizado com a situação, o próprio influenciador decidiu agir para transformar a lembrança em algo ainda maior.

Menina do ES perde o pai após ida ao Maracanã e volta ao estádio
À esquerda, Valentina com o pai  e Xandi Barros no meio, em julho de 2025 e à direita, ela com a mãe, após receber camisa do jogador Jorginho Crédito: Xandi Barros (redes sociais)

Ele gravou um vídeo no dia 18 de abril pedindo para que jogadores do Flamengo levassem Valentina ao gramado do Maracanã. 

O resultado veio no último domingo (3), no clássico contra o Vasco, quando a menina voltou ao estádio, desta vez para viver um momento inesquecível: ela entrou em campo ao lado do jogador Jorginho, que fez questão de fazer um carinho na menina enquanto aguardava o Hino Nacional.

Valentina entrou ao lado do jogador Jorginho, do Flamengo
Valentina entrou ao lado do jogador Jorginho, do Flamengo Crédito: André Mourão

O próprio jogador publicou uma foto ao lado da menina nas redes sociais e entregou a camisa do jogo para a pequena.

Homenagens ao pai

No instagram criado pela mãe, Valentina aparece em uma foto ao lado dela, no Maracanã e faz uma homenagem ao pai. "Pai de onde estiver, cuida de nós sempre, eu serei seu orgulho aqui na terra!!! Vou te amar sempre!!"

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