Após medida protetiva de atriz, entenda Lei Maria da Penha para casais homoafetivos

O caso recente envolvendo a atriz Alanis Guillen, que solicitou medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis, reacendeu o debate sobre a aplicação da Lei Maria da Penha em relações homoafetivas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2025, ampliou o alcance da legislação para incluir casais do mesmo sexo, além de travestis e mulheres transexuais.





A decisão, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, reconheceu que há uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar a proteção específica para esses grupos e, por isso, autorizou a aplicação da lei já existente nesses contextos.





O STF considerou estudos que apontam incidência significativa de violência doméstica em relações homoafetivas e entre pessoas trans. Para o tribunal, limitar a proteção apenas a mulheres cisgênero criaria uma desigualdade injustificável.





Na decisão, o entendimento foi de que a palavra “mulher” na lei deve incluir também o gênero feminino, e não apenas o sexo biológico.