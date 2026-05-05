20 concursos e seleções com salários de até R$ 13 mil; veja vagas

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 700 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 13 mil.





A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 200 vagas e formar cadastro reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados poderão se inscrever de 8 a 28 de maio de 2026.





O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho.