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Mais de 700 vagas

20 concursos e seleções com salários de até R$ 13 mil; veja vagas

Há oportunidades para agente comunitário de saúde, médico, técnico químico, operador de máquinas, agente ambiental, entre outros postos

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2026 às 11:06
Ministério Público vai contratar 60 servidores para o quadro administrativo Vitor Jubini

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 700 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 13 mil.


A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 200 vagas e formar cadastro reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados poderão se inscrever de 8 a 28 de maio de 2026.


O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho. 

A Prefeitura de Vargem Alta tem oportunidades para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com salário de R$ 3.242. O candidato interessado na seleção precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até 8 de junho. 


As inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá seguem até o dia 12 de maio. São seis vagas, com salários que chegam a R$ 8.384,84, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, adicional por tempo de serviço, avanço padrão, licença-prêmio e outros benefícios.

A Prefeitura de Vitória recebe as inscrições dos candidatos do novo concurso público até o dia 27 de maio. São 32 vagas para cargos de nível superior, com salários de até R$ 7.560. 

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