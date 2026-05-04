Prefeitura de Ibiraçu abre concurso com salário de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com mais de 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para preencher cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.





A remuneração varia de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88, podendo haver gratificações específicas (como para o cargo de médico clínico plantonista). A carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a função.





As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 8 de maio até as 23h59 de 28 do mesmo mês, exclusivamente pelo site www.idcap.org.br.