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Prefeitura de Ibiraçu abre concurso com salário de até R$ 10 mil

Certame oferece mais de 200 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 14:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2026 às 14:40
Prédio da Prefeitura de Ibiraçu Facebook/ Prefeitura de Ibiraçu

A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com mais de 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para preencher cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.


A remuneração varia de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88, podendo haver gratificações específicas (como para o cargo de médico clínico plantonista). A carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a função. 


As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 8 de maio até as 23h59 de 28 do mesmo mês, exclusivamente pelo site www.idcap.org.br.  

A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de nível médio/técnico, R$ 100 para os de nível superior e R$ 140 para procurador municipal. 


Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de médula óssea e doadores de sangue. O prazo para solicitar o benefício será nos dias 8 e 9 de maio. 


O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos; exame discursivo para procurador municipal; prova prática para motorista e operador de máquinas pesadas, e avaliação de títulos para cargos de nível superior, além de perícia médica para cotas PcD.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 28 de junho de 2026.


A validade do certame será de 2 anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Confira os cargos e as vagas

  • NÍVEL FUNDAMENTAL

  • Agente de Atendimento Público (2 vagas + cadastro reserva)

  • Ajudante de Serviços Públicos (2 vagas + cadastro reserva)

  • Auxiliar de Serviço Multifuncional (10 vagas + cadastro reserva)

  • Coveiro (1 vaga + cadastro reserva)

  • Motorista de Veículo Leve (5 vagas + cadastro reserva)

  • Motorista de Veículo Pesado (2 vagas + cadastro reserva)

  • Oficial de Obras e Serviços Públicos (2 vagas + cadastro reserva)

  • Operador de Máquinas Pesadas (4 vagas + cadastro reserva)

  • Servente (10 vagas + cadastro reserva)

  • Trabalhador Braçal - Gari (10 vagas + cadastro reserva)

  • NÍVEL MÉDIO

  • Agente de Controle Interno (cadastro reserva)

  • Agente de Defesa Civil (1 vaga + cadastro reserva)

  • Berçarista (15 vagas + cadastro reserva)

  • Cuidador (15 vagas + cadastro reserva)

  • Educador Social (1 vaga + cadastro reserva)

  • Fiscal Ambiental (1 vaga + cadastro reserva)

  • Fiscal de Obras e Posturas (2 vagas + cadastro reserva)

  • Motorista de Ambulância Socorrista (5 vagas + cadastro reserva)

  • Oficial Administrativo (5 vagas + cadastro reserva)

  • Secretário Escolar (3 vagas + cadastro reserva)

  • NÍVEL TÉCNICO

  • Técnico em Informática (1 vaga + cadastro reserva)

  • Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga + cadastro reserva)

  • Técnico em Edificações (1 vaga + cadastro reserva)

  • Técnico de Enfermagem (10 vagas + cadastro reserva)

  • NÍVEL SUPERIOR

  • Arquiteto (1 vaga + cadastro reserva)

  • Assistente Social (2 vagas + cadastro reserva)

  • Contador (2 vagas + cadastro reserva)

  • Enfermeiro (3 vagas + cadastro reserva)

  • Enfermeiro Plantonista (1 vaga + cadastro reserva)

  • Enfermeiro Regulador (1 vaga + cadastro reserva)

  • Engenheiro Civil (1 vaga + cadastro reserva)

  • Farmacêutico (1 vaga + cadastro reserva)

  • Fiscal de Rendas e Tributos (1 vaga + cadastro reserva)

  • Fisioterapeuta (1 vaga + cadastro reserva)

  • Fonoaudiólogo (1 vaga + cadastro reserva)

  • Médico Cardiologista (1 vaga + cadastro reserva)

  • Médico Clínico Geral (2 vagas + cadastro reserva)

  • Médico Clínico Plantonista (3 vagas + cadastro reserva)

  • Médico Neurologista (1 vaga + cadastro reserva)

  • Médico Ortopedista (1 vaga + cadastro reserva)

  • Médico Pediatra (2 vagas + cadastro reserva)

  • Médico Psiquiatra (1 vaga + cadastro reserva)

  • Médico do Trabalho (1 vaga + cadastro reserva)

  • Nutricionista (1 vaga + cadastro reserva)

  • Odontólogo (3 vagas + cadastro reserva)

  • Procurador Municipal (1 vaga + cadastro reserva)

  • Professor MAPA II (25h) (40 vagas + cadastro reserva)

  • Professor MAPA (40h) (5 vagas + cadastro reserva)

  • Professor MAPP II (25h) (10 vagas + cadastro reserva)

  • Professor MAPP II (40h) (1 vaga + cadastro reserva)

  • Psicólogo (1 vaga + cadastro reserva)

  • Psicopedagogo (1 vaga + cadastro reserva)

  • Terapeuta Ocupacional (1 vaga + cadastro reserva)

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