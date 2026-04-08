Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou, nesta quarta-feira (8), a prorrogação do prazo de inscrições para seu concurso público , após instabilidade temporária no sistema de pagamento da taxa. Inicialmente previsto para terminar na quinta-feira (9), o período de inscrição foi estendido até 11 de junho, com prazo para pagamento da taxa até 12 de junho.

Em razão dessa mudança, a data de aplicação das provas também foi alterada, passando de 31 de maio para 2 de agosto de 2026.

O certame oferece 60 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos efetivos da área administrativa, contemplando níveis médio e superior.

A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial varia conforme o cargo:

R$ 5.073,26 – para agente de apoio;

R$ 7.312,44 – para agente técnico;

R$ 10.453,81 – para agente especializado.

Os servidores também têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.



O atendimento aos candidatos é realizado por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca responsável pela organização do concurso.

As taxas de inscrição são de R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira o calendário atualizado – Concurso MPES 2026

Inscrições : até 11 de junho (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26)

: até 11 de junho (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26)

Pagamento da taxa : até 12 de junho

: até 12 de junho

Provas : 2 de agosto de 2026

: 2 de agosto de 2026

Vagas : 60 + cadastro de reserva

: 60 + cadastro de reserva

Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior

Salários: até R$ 10.453,81

Confira os cargos