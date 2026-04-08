Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou, nesta quarta-feira (8), a prorrogação do prazo de inscrições para seu concurso público, após instabilidade temporária no sistema de pagamento da taxa. Inicialmente previsto para terminar na quinta-feira (9), o período de inscrição foi estendido até 11 de junho, com prazo para pagamento da taxa até 12 de junho.
Em razão dessa mudança, a data de aplicação das provas também foi alterada, passando de 31 de maio para 2 de agosto de 2026.
O certame oferece 60 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos efetivos da área administrativa, contemplando níveis médio e superior.
A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial varia conforme o cargo:
- R$ 5.073,26 – para agente de apoio;
- R$ 7.312,44 – para agente técnico;
- R$ 10.453,81 – para agente especializado.
- Os servidores também têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.
O atendimento aos candidatos é realizado por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso.
As taxas de inscrição são de R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Confira o calendário atualizado – Concurso MPES 2026
- Inscrições: até 11 de junho (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26)
- Pagamento da taxa: até 12 de junho
- Provas: 2 de agosto de 2026
- Vagas: 60 + cadastro de reserva
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 10.453,81
Confira os cargos
NÍVEL MÉDIO
- Agente de Apoio - Administrativa (20)
- Agente Técnico - Administrador (1)
- Agente Técnico - Antropólogo (1)
- Agente Técnico - Arquiteto (1)
- Agente Técnico - Assistente Social (1)
- Agente Técnico - Atuário (1)
- Agente Técnico - Bacharel em Logística (1)
- Agente Técnico - Biólogo (1)
- Agente Técnico - Contador (1)
- Agente Técnico - Desenvolvedor (1)
- Agente Técnico - DevOps (1 vaga)
- Agente Técnico - Economista (1)
- Agente Técnico - Enfermeiro (1)
- Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1)
- Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1)
- Agente Técnico - Engenheiro Civil (1)
- Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1)
- Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
- Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1)
- Agente Técnico - Estatístico (1)
- Agente Técnico - Fisioterapeuta (1)
- Agente Técnico - Governança em TI (1)
- Agente Técnico - Historiador (1)
- Agente Técnico - Inovação (1)
- Agente Técnico - Médico-Veterinário (1)
- Agente Técnico - Nutricionista (1)
- Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1)
- Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1)
- Agente Técnico - Pedagogo (1)
- Agente Técnico - Psicólogo (1)
- Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1)
- Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1)
- Agente Especializado - Analista de Experiência do Usuário - UX (1)
- Agente Especializado - Analista de Infraestrutura (1)
- Agente Especializado - Analista de Segurança da Informação (1)
- Agente Especializado - Analista de Sistemas (1)
- Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1)
- Agente Especializado - Engenheiro de Dados (1)
- Agente Especializado - Médico (1)
- Agente Especializado - Médico do Trabalho (1)
- Agente Especializado - Médico Psiquiatra (1)