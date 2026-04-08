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Saiba o novo prazo

Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Certame oferece 60 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos da área administrativa, contemplando níveis médio e superior
Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

08 abr 2026 às 17:18

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 17:18

MPES
Sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou, nesta quarta-feira (8), a prorrogação do prazo de inscrições para seu concurso público, após instabilidade temporária no sistema de pagamento da taxa. Inicialmente previsto para terminar na quinta-feira (9), o período de inscrição foi estendido até 11 de junho, com prazo para pagamento da taxa até 12 de junho.
Em razão dessa mudança, a data de aplicação das provas também foi alterada, passando de 31 de maio para 2 de agosto de 2026.
O certame oferece 60 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos efetivos da área administrativa, contemplando níveis médio e superior.
A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial varia conforme o cargo:
  • R$ 5.073,26 – para agente de apoio;
  • R$ 7.312,44 – para agente técnico;
  • R$ 10.453,81 – para agente especializado.
  • Os servidores também têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche.
O atendimento aos candidatos é realizado por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso.
As taxas de inscrição são de R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Confira o calendário atualizado – Concurso MPES 2026
    • Inscrições: até 11 de junho (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26)
    • Pagamento da taxa: até 12 de junho
    • Provas: 2 de agosto de 2026
    • Vagas: 60 + cadastro de reserva
    • Escolaridade: níveis médio e superior
    • Salários: até R$ 10.453,81

Confira os cargos

NÍVEL MÉDIO
  • Agente de Apoio - Administrativa (20)
NÍVEL SUPERIOR
  • Agente Técnico - Administrador (1)
  • Agente Técnico - Antropólogo (1)
  • Agente Técnico - Arquiteto (1)
  • Agente Técnico - Assistente Social (1)
  • Agente Técnico - Atuário (1)
  • Agente Técnico - Bacharel em Logística (1)
  • Agente Técnico - Biólogo (1)
  • Agente Técnico - Contador (1)
  • Agente Técnico - Desenvolvedor (1)
  • Agente Técnico - DevOps (1 vaga)
  • Agente Técnico - Economista (1)
  • Agente Técnico - Enfermeiro (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Civil (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
  • Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1)
  • Agente Técnico - Estatístico (1)
  • Agente Técnico - Fisioterapeuta (1)
  • Agente Técnico - Governança em TI (1)
  • Agente Técnico - Historiador (1)
  • Agente Técnico - Inovação (1)
  • Agente Técnico - Médico-Veterinário (1)
  • Agente Técnico - Nutricionista (1)
  • Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1)
  • Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1)
  • Agente Técnico - Pedagogo (1)
  • Agente Técnico - Psicólogo (1)
  • Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1)
  • Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1)
  • Agente Especializado - Analista de Experiência do Usuário - UX (1)
  • Agente Especializado - Analista de Infraestrutura (1)
  • Agente Especializado - Analista de Segurança da Informação (1)
  • Agente Especializado - Analista de Sistemas (1)
  • Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1)
  • Agente Especializado - Engenheiro de Dados (1)
  • Agente Especializado - Médico (1)
  • Agente Especializado - Médico do Trabalho (1)
  • Agente Especializado - Médico Psiquiatra (1)

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