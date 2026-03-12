Home
MPES lança edital com 60 vagas e salários de até R$ 10,4 mil no ES

Inscrições começam nesta quinta (12) com oportunidades para níveis médio e superior; provas estão previstas para 31 de maio

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:44

MPES
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) publicou nesta quinta-feira (12) o edital de um novo concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 10.453,81, além de benefícios. As inscrições ficam abertas de 12 de março até 9 de abril de 2026, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior, com pagamento permitido até 10 de abril.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 31 de maio, em Vitória, podendo ocorrer também em cidades próximas caso haja grande número de candidatos.

Arquivos & Anexos

Confira o edital completo do concurso do MPES

Tamanho de arquivo: 964kb

Cargos e salários

As oportunidades são para três cargos do grupo administrativo do MPES.

Nível médio
Agente de Apoio – área Administrativa

    • 20 vagas;
    • Salário inicial: R$ 5.073,26.

Nível superior
Agente Técnico

    • Salário inicial de R$ 7.312,44.
Entre as áreas contempladas estão:
Administrador, Antropólogo, Arquiteto, Assistente Social, Atuário, Bacharel em Logística, Biólogo, Contador, Desenvolvedor, DevOps, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Fisioterapeuta, Governança em TI, Historiador, Inovação, Médico-veterinário, Nutricionista, Operador de Infraestrutura, Operador de Redes e Telecomunicações, Pedagogo, Psicólogo, Qualidade e Testes de Software e Suporte ao Usuário.

Agente Especializado

    • Salário inicial de R$ 10.453,81.
As funções incluem:
      • Analista de Experiência do Usuário (UX);
      • Analista de Infraestrutura;
      • Analista de Segurança da Informação;
      • Analista de Sistemas;
      • Cientista de Dados e Inteligência de Negócios;
      • Engenheiro de Dados;
      • Médico;
      • Médico do Trabalho;
      • Médico Psiquiatra.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com quatro fases:

  • Prova objetiva;
  • Prova discursiva;
  • Avaliação de títulos (apenas para nível superior);
  • Procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, quando aplicável.
A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, com conteúdos de conhecimentos básicos e específicos da área.

Reserva de vagas

O edital prevê política de cotas para parte das vagas:

  • 10% para pessoas com deficiência;
  • 20% para candidatos negros;
  • 5% para candidatos indígenas.

Serviço
Concurso MPES 2026

  • Vagas: 60 + cadastro de reserva;
  • Escolaridade: níveis médio e superior;
  • Salários: até R$ 10.453,81;
  • Inscrições: 12 de março a 9 de abril de 2026 - no site da FGV (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26);
  • Taxa: R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior);
  • Pagamento: até 10 de abril;
  • Provas: 31 de maio de 2026.

