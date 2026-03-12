Concurso

MPES lança edital com 60 vagas e salários de até R$ 10,4 mil no ES

Inscrições começam nesta quinta (12) com oportunidades para níveis médio e superior; provas estão previstas para 31 de maio

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:44

Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) publicou nesta quinta-feira (12) o edital de um novo concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 10.453,81, além de benefícios. As inscrições ficam abertas de 12 de março até 9 de abril de 2026, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior, com pagamento permitido até 10 de abril.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 31 de maio, em Vitória, podendo ocorrer também em cidades próximas caso haja grande número de candidatos.

Cargos e salários

As oportunidades são para três cargos do grupo administrativo do MPES.

Nível médio

Agente de Apoio – área Administrativa

20 vagas;



Salário inicial: R$ 5.073,26.

Nível superior

Agente Técnico

Salário inicial de R$ 7.312,44. Entre as áreas contempladas estão:

Administrador, Antropólogo, Arquiteto, Assistente Social, Atuário, Bacharel em Logística, Biólogo, Contador, Desenvolvedor, DevOps, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Fisioterapeuta, Governança em TI, Historiador, Inovação, Médico-veterinário, Nutricionista, Operador de Infraestrutura, Operador de Redes e Telecomunicações, Pedagogo, Psicólogo, Qualidade e Testes de Software e Suporte ao Usuário.

Agente Especializado

Salário inicial de R$ 10.453,81. As funções incluem:

Analista de Experiência do Usuário (UX);





Analista de Infraestrutura;





Analista de Segurança da Informação;





Analista de Sistemas;





Cientista de Dados e Inteligência de Negócios;





Engenheiro de Dados;





Médico;





Médico do Trabalho;





Médico Psiquiatra.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com quatro fases:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Avaliação de títulos (apenas para nível superior);

Procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, quando aplicável. A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, com conteúdos de conhecimentos básicos e específicos da área.

Reserva de vagas

O edital prevê política de cotas para parte das vagas:

10% para pessoas com deficiência;

20% para candidatos negros;

5% para candidatos indígenas.

Serviço

Concurso MPES 2026

Vagas : 60 + cadastro de reserva;

: 60 + cadastro de reserva; Escolaridade : níveis médio e superior;

: níveis médio e superior; Salários : até R$ 10.453,81;

: até R$ 10.453,81; Inscrições : 12 de março a 9 de abril de 2026 - no site da FGV (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26);

: 12 de março a 9 de abril de 2026 - no site da FGV (conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26); Taxa : R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior);

: R$ 95 (médio) e R$ 120 (superior); Pagamento : até 10 de abril;

: até 10 de abril; Provas: 31 de maio de 2026.

