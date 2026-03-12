MPES lança edital com 60 vagas e salários de até R$ 10,4 mil no ES

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:44
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) publicou nesta quinta-feira (12) o edital de um novo concurso público com 60 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 10.453,81, além de benefícios. As inscrições ficam abertas de 12 de março até 9 de abril de 2026, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do processo seletivo.
A taxa de inscrição é de R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior, com pagamento permitido até 10 de abril.
As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 31 de maio, em Vitória, podendo ocorrer também em cidades próximas caso haja grande número de candidatos.
As oportunidades são para três cargos do grupo administrativo do MPES.
Nível médio
Agente de Apoio – área Administrativa
Nível superior
Agente Técnico
Agente Especializado
O processo seletivo contará com quatro fases:
O edital prevê política de cotas para parte das vagas:
Serviço
Concurso MPES 2026
