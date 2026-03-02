Home
>
Concursos
>
Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

MPES terá concurso depois de 13 anos; certame já tem banca definida e contará com vagas para cargos de níveis médio e superior

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:10

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de 13 anos sem seleção, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deve publicar um novo edital de concurso público a qualquer momento. Desde o dia 19 de fevereiro, o órgão vem divulgando, em seu perfil oficial no Instagram, publicações convidando os interessados a acompanharem os comunicados sobre o certame.

Recomendado para você

MPES terá concurso depois de 13 anos; certame já tem banca definida e contará com vagas para cargos de níveis médio e superior

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

Há editais abertos em todo o Brasil com oportunidades para diferentes funções e níveis de escolaridade; veja como se candidatar

Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

A remuneração é de R$ 3.417, com jornada de 30 horas semanais; os selecionados no certame atuarão no Programa Incluir

Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo

Na manhã desta segunda-feira (2), o MPES publicou um “spoiler” informando que o concurso contará com mais de 40 funções, com oportunidades nas áreas de tecnologia, saúde, engenharia, administração, entre outras. Haverá vagas para candidatos de nível médio e superior.

A organização do concurso ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). A confirmação da banca foi publicada no Diário Oficial da instituição em 2 de dezembro de 2024. O contrato firmado é superior a R$ 1,8 milhão e tem vigência pelo prazo máximo de realização da seleção, estimado em até 18 meses — prazo que se encerra ainda no primeiro semestre deste ano.

O edital tem como base o Projeto de Lei 555/2023, aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A legislação autorizou a criação de 778 novos cargos efetivos no MPES, distribuídos da seguinte forma: 34 de agente especializado (nível superior), 143 de agente técnico (nível superior) e 601 de agente de apoio/função administrativa (nível médio).

00:00 / 01:59
Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

De acordo com o Portal da Transparência, as remunerações iniciais variam entre R$ 2,4 mil e R$ 9,4 mil, a depender do cargo.

O último concurso do MPES foi realizado em 2013, organizado pela Fundação Vunesp. Na ocasião, foram ofertadas 97 vagas para os cargos de agente de apoio, agente de promotoria, agente técnico e agente especializado. O processo seletivo contou com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos.

Atualmente, a área destinada ao concurso já está disponível no site oficial do MPES, o que reforça a expectativa de que o edital seja publicado nos próximos dias. Para os interessados em ingressar no órgão, a recomendação é acompanhar os canais oficiais e iniciar a preparação.

Serviço
Concurso MP ES

  • Status: banca definida;
  • Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV);
  • Vagas: a definir;
  • Nível: ensino médio e superior;
  • Último edital: 2013.

Leia mais

Imagem - Em busca de emprego? ES tem mais de 5 mil vagas abertas

Em busca de emprego? ES tem mais de 5 mil vagas abertas

Imagem - Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo

Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo

Imagem - Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais