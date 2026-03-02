Fique de olho!

Ministério Público do ES vai lançar edital de concurso para 40 funções

MPES terá concurso depois de 13 anos; certame já tem banca definida e contará com vagas para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:10

Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de 13 anos sem seleção, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deve publicar um novo edital de concurso público a qualquer momento. Desde o dia 19 de fevereiro, o órgão vem divulgando, em seu perfil oficial no Instagram, publicações convidando os interessados a acompanharem os comunicados sobre o certame.

Na manhã desta segunda-feira (2), o MPES publicou um “spoiler” informando que o concurso contará com mais de 40 funções, com oportunidades nas áreas de tecnologia, saúde, engenharia, administração, entre outras. Haverá vagas para candidatos de nível médio e superior.

A organização do concurso ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). A confirmação da banca foi publicada no Diário Oficial da instituição em 2 de dezembro de 2024. O contrato firmado é superior a R$ 1,8 milhão e tem vigência pelo prazo máximo de realização da seleção, estimado em até 18 meses — prazo que se encerra ainda no primeiro semestre deste ano.

O edital tem como base o Projeto de Lei 555/2023, aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A legislação autorizou a criação de 778 novos cargos efetivos no MPES, distribuídos da seguinte forma: 34 de agente especializado (nível superior), 143 de agente técnico (nível superior) e 601 de agente de apoio/função administrativa (nível médio).

De acordo com o Portal da Transparência, as remunerações iniciais variam entre R$ 2,4 mil e R$ 9,4 mil, a depender do cargo.

O último concurso do MPES foi realizado em 2013, organizado pela Fundação Vunesp. Na ocasião, foram ofertadas 97 vagas para os cargos de agente de apoio, agente de promotoria, agente técnico e agente especializado. O processo seletivo contou com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos.

Atualmente, a área destinada ao concurso já está disponível no site oficial do MPES, o que reforça a expectativa de que o edital seja publicado nos próximos dias. Para os interessados em ingressar no órgão, a recomendação é acompanhar os canais oficiais e iniciar a preparação.

Serviço

Concurso MP ES

Status : banca definida;

: banca definida; Banca : Fundação Getulio Vargas (FGV);

: Fundação Getulio Vargas (FGV); Vagas : a definir;

: a definir; Nível : ensino médio e superior;

: ensino médio e superior; Último edital: 2013.

