Procon, PM e instituto federal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Há editais abertos em todo o Brasil com oportunidades para diferentes funções e níveis de escolaridade; veja como se candidatar

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 18:23

Polícia Militar do Distrito Federal tem edital aberto com remuneração de até R$ 18.014 Crédito: Divulgação: Polícia Militar do Distrito Federal

Ao menos 136 concursos públicos e seleções estão abertos em todo o país e reúnem postos imediatos, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades somam mais de 12 mil vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, superior e técnico, com salários que chegam a R$ 35.877.

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo tem 500 vagas abertas para guardas civis. Os candidatos precisam ter idade entre 18 e 30 anos, além de altura mínima de 1,55 m para mulheres e de 1,60 m para homens, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias "B" e "E". As inscrições podem ser feitas até terça-feira (3). A remuneração é de até R$ 4.127. Veja vagas.

A Polícia Militar do Distrito Federal tem seleção com 49 vagas de contratação imediata destinadas ao cargo de oficial policial militar, na patente de 2º tenente. Os interessados têm até a próxima sexta-feira (6) para realizar a inscrição no certame. A remuneração é de até R$ 18.014. Veja vagas.

O Instituto Federal do Piauí tem edital aberto com 81 vagas para contratação de professor da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março, pelo site. A remuneração é de até R$ 13.763. Veja vagas.

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Procon RJ) tem seleção com 26 vagas abertas. Há oportunidades para analista de proteção e defesa do consumidor, técnico em informática, agente administrativo e outras chances. Interessados podem se inscrever até o dia 9 de março. A remuneração é de até R$ 6.285. Veja vagas.

