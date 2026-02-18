Home
Empresa de investimento abre seleção no ES para carreira no mercado financeiro

Programa oferece treinamento e apoio para certificações e busca profissionais com experiência comercial interessados em migrar para a área

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:41

A XP Investimentos está com inscrições abertas em Vitória para o XP Future, programa voltado à formação de novos assessores de investimento. O foco são profissionais com perfil comercial que planejam realizar transição de carreira e migrar para o mercado financeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet até o dia 20 de fevereiro. 

Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino superior completo, experiência prévia em atividades comerciais e interesse no mundo dos investimentos. Também é relevante possuir conhecimento básico sobre produtos financeiros e atuar em outros segmentos de mercado. O programa é destinado exclusivamente a quem ainda não é assessor de investimentos.

O processo de seleção conta com etapas de testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças da XP. Os aprovados ingressam no programa de formação com duração de 12 meses, que inclui treinamentos sobre mercado e produtos financeiros, planejamento de longo prazo e relacionamento com clientes.

Durante o curso, os participantes recebem apoio para obtenção das certificações exigidas pelo mercado, como CPA-20 ou CEA. Ao final, os aprovados podem ser contratados em regime CLT.

Projeto XP Future

Criado em 2021, o XP Future é um programa gratuito de formação para novos assessores de investimentos. A iniciativa inclui treinamento técnico, desenvolvimento comercial e preparação para certificações exigidas pelo setor. O foco são profissionais que ainda não atuam no mercado financeiro, mas têm experiência na área comercial.

O sócio e líder regional da XP no Espírito Santo, Marco Loureiro, destaca que não é necessário ter experiência no mercado financeiro. “Procuramos pessoas obstinadas. A carreira de assessor de investimentos está em ascensão e nossa missão é fomentar o crescimento da atividade no Brasil. Por isso, investimos na formação de novos profissionais e na captação de assessores guiados pela excelência em servir, com visão de planejamento financeiro para se tornar o principal aliado do investidor”, afirma Loureiro.

Serviço

Programa XP Future
Prazo para inscrição: 20 de fevereiro
Quem pode se inscrever: 

    • Graduação completa;
    • Perfil comercial e relacional;
    • Experiência em vendas (diferencial: prospecção de novos negócios);
    • Interesse pelo mercado de investimentos;
    • Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.);
    • Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.);
    • Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI).
Site: https://job-boards.greenhouse.io/xpinc/jobs/7446222002?gh_src=3t4gr62t2us

