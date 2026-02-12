Nível médio

Aumento de vagas para mulheres muda nota de corte das provas do Iases

Alteração no edital mudou total de redações que serão corrigidas; postos para mulheres passou de 78 para 169 chances iniciais. Ao todo, sao 842 oportunidades

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:00

Agente socioeducativo do Iases Crédito: Iases / Divulgação

A ampliação de vagas para mulheres no concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) alterou a nota de corte das provas objetivas. Isso acontece porque o número de vagas para o cargo de agente socioeducativo destinadas ao gênero feminino aumentou, enquanto o destinado aos homens foi reduzido.

A retificação do edital, publicada no site da banca organizadora, determina que, das 842 vagas, 673 ficaram destinadas aos homens e 169 às mulheres. Na primeira versão do documento, a oferta era de 764 e 78, respectivamente.

O professor do Comando Concursos Matheus Monteiro dos Santos, conhecido como Mineirinho, explica que a nota de corte vai mudar porque houve alteração no total de redações que serão corrigidas.

“Para os homens, serão 6.730 provas corrigidas; antes eram 7.640. Então, para eles, a nota de corte aumenta. Já para o gênero feminino, serão analisadas 1.690 provas, enquanto anteriormente o edital previa 780. Neste caso, a nota para elas diminui”, analisa.

Mineirinho comenta ainda que a nota de corte depende da quantidade de vagas, do total de candidatos convocados para a próxima fase e da distribuição entre ampla concorrência e cotas.

“Com a mudança na distribuição, altera-se também a linha de corte”, ressalta.

A listagem com a classificação, antes da redação, já está disponível no site do Idcap. O resultado da redação está previsto para ser publicado no dia 16 de fevereiro, com prazo para recurso nos dias 17 e 18 do mesmo mês.

O resultado oficial e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) serão divulgados no dia 24 de fevereiro.

Sobre o concurso

O Iases retificou a oferta de vagas para mulheres no cargo de agente socioeducativo. Com a mudança, ficou determinado que 20% das oportunidades sejam destinadas ao gênero feminino, o que corresponde a 169 vagas. Na primeira versão do edital, a oferta era de 78 postos, ou seja, apenas 9%. A publicação foi feita no último dia 9. Para os gênero masculino, a oferta passou para 673 chances.

Conforme o documento, a alteração foi feita com base em justificativa técnica e em atendimento à legislação de equidade de gênero prevista no documento retificado.

A mudança ocorre após candidatas inscritas no concurso realizarem uma mobilização para que o edital fosse corrigido e respeitasse o percentual de 20% reservado às mulheres. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a instaurar procedimento para apurar se houve discriminação de gênero no certame.

O Iases administra 11 Unidades de Atendimento Socioeducativo voltadas ao público masculino, uma destinada ao público feminino, transexuais e travestis e um Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, responsável pelo acolhimento inicial de adolescentes, independentemente do sexo ou gênero.

O cargo de agente socioeducativo registrou 32.788 inscritos, dos quais 21.668 concorrem às vagas do quadro masculino e 11.120 às do quadro feminino.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta