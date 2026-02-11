Nove editais

Concursos e seleções têm 1.200 vagas e salários de até R$ 10 mil no ES

Oportunidades são para oficial combatente, professor, gari, psicólogo, arquiteto, operador de patrol, educador social, entre outros postos; veja tabela completa

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:51

Corpo de Bombeiros tem concurso aberto para oficiais Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos nove concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.200 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários para prefeituras, instituições de ensino e outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado destinado a profissionais de níveis fundamental e médio. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva nos cargos de agente de portaria, gari, motorista de veículos de transporte de passageiros e cargas, operário braçal e operador de máquina pesada. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 1,7 mil. O prazo de inscrição segue até o dia 18 de fevereiro.

Em Aracruz, município localizado no Norte do Espírito Santo, a prefeitura abriu seleção para contratar 101 profissionais temporários. Os ganhos chegam a R$ 3.075. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro.

A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município da região Serrana do Estado, abriram concursos públicos para a contratação de servidores de diferentes níveis de escolaridade. No total, são 373 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12. As inscrições podem ser realizadas até 19 de fevereiro.

Na Prefeitura de Águia Branca, são nove oportunidades efetivas. As vagas são para operador de patrol, engenheiro e arquiteto. Os ganhos podem chegar a R$ 4.821. O prazo para se inscrever segue até 22 de fevereiro.

O governo do Espírito Santo abriu processo seletivo para contratar profissionais das áreas administrativa, social, psicológica, de biblioteconomia e de serviços gerais. Os selecionados serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

