IPAJM prepara concurso para servidores com salário de até R$ 7 mil

Oportunidades serão para os cargos de médico perito, assistente social e psicólogo; também haverá formação de cadastro de reserva

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:12

IPAJM
Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES - IPAJM Crédito: Carlos Alberto Silva

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) vai abrir concurso público para contratar novos servidores de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 7 mil mensais. A previsão é de que o edital seja publicado até abril de 2026.

Nesta terça-feira (10), foi instituída a comissão que ficará responsável pelas principais atividades administrativas relacionadas ao certame, como a elaboração do termo de referência, a definição das vagas e o amparo legal para a escolha e contratação da organizadora.

De acordo com a autarquia, o concurso contará com três vagas para médico perito previdenciário, uma para assistente social previdenciário e uma para psicólogo previdenciário. Também há previsão de formação de cadastro de reserva.

A remuneração inicial das carreiras é de R$ 7.547,78, além de auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para assistente social previdenciário e psicólogo previdenciário, enquanto para perito previdenciário será de 20 horas semanais.

A presidente da comissão é Právila Indira Knust Leppaus. Os outros membros são:

Jaqueline Martins Nascimento, Priscila Alitolip de Oliveira, Carlos José Lugon Arantes e Diana Effegen Waiandt, além de Marcia Aires Cardoso de Alencar (suplente).

O último concurso do IPAJM foi realizado em 2014, com 21 vagas de cargos de níveis médio e superior. O certame foi organizado pela Funcab.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

