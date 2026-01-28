Nível médio

Bombeiros do ES abrem concurso público com salário de até R$ 10 mil

Oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva; candidatos podem ser inscrever até o dia 5 de março

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:59

Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva.

No primeiro ano como aluno, a remuneração é de R$ 4.113,27, enquanto que no segundo ano de R$ 5.027 e no terceiro de R$ 5.484. Após a formação, o salário de aspirante oficial é de R$ 10.221.

Os candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 28 anos, carteira de habilitação a partir da categoria B e altura mínima de 1,60m (mulheres) ou 1,65m (homens).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de março, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.

O edital esclaresse que o cargo de 2º tenente é o primeiro posto da carreira dos oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes após conclusão do Curso de Formação de Oficiais e Aspirantado. Os critérios e as condições que garantem acesso na hierarquia militar mediante promoções, de forma gradual e sucessiva, são descritos na Lei Complementar Estadual N º 910/2019 e a disponibilidade de vagas conforme o Quadro Organizacional da corporação.

Conforme os critérios e condições estabelecidas na legislação, os candidatos que ingressarem poderão ser promovidos aos postos de 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel.

Taxa de inscrição

A taxa de participação custa R$ 90, com prazo para pagamento termina no dia 6 do mesmo mês.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Pode solicitar a isenção da taxa os seguintes candidatos:

Inscrito no programa Cadastro Único (CadÚnico)

Doador de medula óssea

Com renda familiar mensal de até dois salários mínimos e isenção da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física

Eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestou serviços no período eleitoral.

Os pedidos devem ser feitos nos dias 27 e 28 de janeiro, no site do Idecan.

Etapas

O concurso do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e redação

Exame da Aptidão Física

Inspeção de Saúde

Avaliação psicológica

Exame toxicológico

Investigação social

Apresentação para matrícula

Curso de formação

Quando serão as provas?

As provas estão previstas para serem aplicadas em 19 de abril. Os candidatos terão que responder 80 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas a partir da leitura de textos auxiliares.

Os exames serão aplicados nas cidades da Região Metropolitana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus.

O que cai na prova?

Na parte objetiva, serão cobradas 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 15 questões

Matemática: 15 questões

História: 10 questões

Geografia: 10 questões

Química: 10 questões

Física: 10 questões

Biologia: 10 questões.

Para ser aprovado, será necessário acertar 50% da prova e não obter zero em nenhuma disciplina.

Na avaliação discursiva, serão dois temas propostos, dos quais o candidato escolherá apenas um, sobre o qual deverá elaborar um texto.

Como serão os testes físicos?

Os candidatos aprovados na primeira fase serão chamados para o Teste de Avaliação Física, que será realizado em dois dias, sendo:

1º dia: barra estática, flexão de barra fixa, abdominal remador, apoio de frente sobre o solo e corrida de 2400m, nesta ordem

2º dia: natação aplicada no mar.

Validade do concurso

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da corporação.

