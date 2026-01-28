Bombeiros do ES abrem concurso público com salário de até R$ 10 mil

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:59
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva.
No primeiro ano como aluno, a remuneração é de R$ 4.113,27, enquanto que no segundo ano de R$ 5.027 e no terceiro de R$ 5.484. Após a formação, o salário de aspirante oficial é de R$ 10.221.
Os candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 28 anos, carteira de habilitação a partir da categoria B e altura mínima de 1,60m (mulheres) ou 1,65m (homens).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de março, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
O edital esclaresse que o cargo de 2º tenente é o primeiro posto da carreira dos oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes após conclusão do Curso de Formação de Oficiais e Aspirantado. Os critérios e as condições que garantem acesso na hierarquia militar mediante promoções, de forma gradual e sucessiva, são descritos na Lei Complementar Estadual N º 910/2019 e a disponibilidade de vagas conforme o Quadro Organizacional da corporação.
Conforme os critérios e condições estabelecidas na legislação, os candidatos que ingressarem poderão ser promovidos aos postos de 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel.
A taxa de participação custa R$ 90, com prazo para pagamento termina no dia 6 do mesmo mês.
Pode solicitar a isenção da taxa os seguintes candidatos:
Os pedidos devem ser feitos nos dias 27 e 28 de janeiro, no site do Idecan.
O concurso do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo contará com as seguintes etapas:
As provas estão previstas para serem aplicadas em 19 de abril. Os candidatos terão que responder 80 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas a partir da leitura de textos auxiliares.
Os exames serão aplicados nas cidades da Região Metropolitana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus.
Na parte objetiva, serão cobradas 80 questões, distribuídas da seguinte forma:
Para ser aprovado, será necessário acertar 50% da prova e não obter zero em nenhuma disciplina.
Na avaliação discursiva, serão dois temas propostos, dos quais o candidato escolherá apenas um, sobre o qual deverá elaborar um texto.
Os candidatos aprovados na primeira fase serão chamados para o Teste de Avaliação Física, que será realizado em dois dias, sendo:
1º dia: barra estática, flexão de barra fixa, abdominal remador, apoio de frente sobre o solo e corrida de 2400m, nesta ordem
2º dia: natação aplicada no mar.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da corporação.
