Bombeiros do ES abrem concurso público com salário de até R$ 10 mil

Oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva; candidatos podem ser inscrever até o dia 5 de março

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:59

Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva.

No primeiro ano como aluno, a remuneração é de R$ 4.113,27, enquanto que no segundo ano de R$ 5.027 e no terceiro de R$ 5.484. Após a formação, o salário de aspirante oficial é de R$ 10.221.

Os candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 28 anos, carteira de habilitação a partir da categoria B e altura mínima de 1,60m (mulheres) ou 1,65m (homens).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de março, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame. 

O edital esclaresse que o cargo de 2º tenente é o primeiro posto da carreira dos oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes após conclusão do Curso de Formação de Oficiais e Aspirantado. Os critérios e as condições que garantem acesso na hierarquia militar mediante promoções, de forma gradual e sucessiva, são descritos na Lei Complementar Estadual N º 910/2019 e a disponibilidade de vagas conforme o Quadro Organizacional da corporação.

Conforme os critérios e condições estabelecidas na legislação, os candidatos que ingressarem poderão ser promovidos aos postos de 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel.

Taxa de inscrição

A taxa de participação custa R$ 90, com prazo para pagamento termina no dia 6 do mesmo mês.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Pode solicitar a isenção da taxa os seguintes candidatos:

  • Inscrito no programa Cadastro Único (CadÚnico)
  • Doador de medula óssea
  • Com renda familiar mensal de até dois salários mínimos e isenção da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
  • Eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestou serviços no período eleitoral.

Os pedidos devem ser feitos nos dias 27 e 28 de janeiro, no site do Idecan.

Etapas

O concurso do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo contará com as seguintes etapas:

  • Prova objetiva e redação
  • Exame da Aptidão Física
  • Inspeção de Saúde
  • Avaliação psicológica
  • Exame toxicológico
  • Investigação social
  • Apresentação para matrícula
  • Curso de formação

Quando serão as provas?

As provas estão previstas para serem aplicadas em 19 de abril. Os candidatos terão que responder 80 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas a partir da leitura de textos auxiliares.

Os exames serão aplicados nas cidades da Região Metropolitana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus.

O que cai na prova?

Na parte objetiva, serão cobradas 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

  • Língua Portuguesa: 15 questões
  • Matemática: 15 questões
  • História: 10 questões
  • Geografia: 10 questões
  • Química: 10 questões
  • Física: 10 questões
  • Biologia: 10 questões.

Para ser aprovado, será necessário acertar 50% da prova e não obter zero em nenhuma disciplina.

Na avaliação discursiva, serão dois temas propostos, dos quais o candidato escolherá apenas um, sobre o qual deverá elaborar um texto.

Como serão os testes físicos?

Os candidatos aprovados na primeira fase serão chamados para o Teste de Avaliação Física, que será realizado em dois dias, sendo:

1º dia: barra estática, flexão de barra fixa, abdominal remador, apoio de frente sobre o solo e corrida de 2400m, nesta ordem

2º dia: natação aplicada no mar.

Validade do concurso

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da corporação.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

