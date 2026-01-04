Veja os concursos públicos no Espírito Santo para ficar de olho em 2026

Prefeituras, órgãos estaduais e outras instituições do Espírito Santo devem abrir concursos públicos em 2026 para a contratação de servidores de vários níveis de escolaridade. Alguns dos certames já foram anunciados e devem ter editais publicados ao longo do próximo ano. Serão, pelo menos, 18 certames, conforme levantamento realizado por A Gazeta.

A área da Segurança Pública continua em alta, com a previsão de contratação na Polícia Científica, anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 19, durante entrevista coletiva. Para que a seleção ocorra, o chefe do Poder Executivo precisa sancionar duas leis restantes para consolidar a existência da corporação, que foi criada em 2022.

Casagrande também já anunciou que serão abertas 1.000 vagas para soldados combatentes e oito para soldado músico da Polícia Militar. Para participar, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. A comissão organizadora já trabalha na condução do concurso.

Outro certame muito aguardado pelos concurseiros é para o quadro de servidores do Ministério Público. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para conduzir a seleção.

Há ainda previsão de concurso nas Prefeituras de Vitória, Vila Velha, Colatina, Alegre, Aracruz e Venda Nova do Imigrante.

Conforme a especialista em concurso e diretora do CEP, Ivone Goldner, os referidos concursos estaduais estão em fase de tramitação organizacional, sinalizando que 2026 será um ano de oportunidades significativas para quem busca um cargo efetivo no serviço público capixaba.

Ela alerta que, para garantir uma oportunidade, é necessário se preparar com antecedência, pois esse é um fator determinante para a competitividade em certames com grande volume de candidatos e alto nível de exigência.

A recomendação é que o candidato elabore um plano de estudo estruturado por disciplinas, com foco nas matérias-base, como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional e Administrativo, essenciais na maioria dos concursos.

Ivone orienta que também é necessário treino contínuo com provas anteriores e simulados das prováveis bancas, pois isso aumenta a familiaridade com o estilo e a cobrança das questões. Ainda conforme a especialista, estar atualizado em legislação e temas contemporâneos, como Administração Pública, Ética no Serviço Público e Atualidades, especialmente para carreiras fiscais e policiais, aumenta muito a competitividade.

Ivone Goldner Especialista em concursos "E tudo isso deve ser aliado a uma rotina de revisão sistemática, para, quando for publicado o edital, o candidato estar com pelo menos uns 60% de preparação. Assim, antecipar estudos e manter-se competitivo são caminhos obrigatórios para a aprovação em concursos públicos no novo ano"

MUNICÍPIOS

Prefeitura e Câmara de Alegre

A Prefeitura e a Câmara de Alegre firmaram Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). No documento, é assegurada a realização de concurso público e a regularização do quadro de pessoal dos dois Poderes. Os acordos, conforme a instituição, estabelecem a substituição gradual de contratos temporários por servidores efetivos.

No âmbito do município, o TAC prevê a realização de certame nas áreas de Administração, Saúde e Educação. A prefeitura terá seis anos para a nomeação integral dos aprovados, devendo alcançar pelo menos metade desses percentuais em três anos. O edital deverá ser publicado até 1º de agosto de 2026.

Já a Câmara Municipal de Alegre terá que promover a regularização do quadro funcional por meio de concurso público, com nomeação e posse dos aprovados no prazo de até três anos, observando os mesmos prazos para publicação do edital.

O descumprimento das obrigações poderá acarretar multa diária de R$ 3 mil. De acordo com o MPES, o município não realiza concurso público desde 2002.

Prefeitura de Aracruz

Os novos concursos da Prefeitura de Aracruz estão em fase de planejamento. Segundo a Secretaria de Gestão do município do Norte do Estado, o estudo segue o novo Plano de Cargos e Vencimentos, instituído em 2024. A pasta afirma que está sendo realizado o preenchimento do briefing técnico que será encaminhado à banca contratada, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela elaboração dos editais.

Prefeitura de Colatina

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Estado, deve abrir concurso público na área da Educação. A administração municipal também estuda a realização de outras seleções ao longo do próximo ano.

Em nota, a prefeitura informa que, em janeiro, será criada uma comissão para discutir a necessidade de preenchimento de vagas nos cargos dos setores administrativos das secretarias municipais.

“Será feito um levantamento dos cargos e do quantitativo de vagas, para avaliar e definir a realização de novos concursos. As vagas serão destinadas à reposição de servidores aposentados e à ampliação do quadro, conforme a demanda dos serviços públicos”, diz a nota de Colatina.

Prefeitura de São Mateus

A previsão é que em 2026 tenha concurso público para cargos efetivos em São Mateus. Em nota, a administração do município está fazendo levantamento nos setores deficitários para ver a real necessidade de contratações, para que o edital seja lançado em seguida.

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, deve abrir em breve concurso público para a contratação de novos servidores. No endereço eletrônico do Instituto Consulplan, a página oficial do certame já foi criada. A reportagem entrou em contato com a prefeitura para obter informações sobre área e vagas, mas não obteve retorno da demanda.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai abrir concurso público com 16 vagas para o cargo de auditor de atividades urbanas. A banca organizadora será o Instituto Consulplan e a página oficial do certame já foi criada. O edital deve ser publicado a qualquer momento.

Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para 487 vagas, distribuídas pelo quadro geral, magistério, além de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O prazo segue até 5 de janeiro, no site do Instituto Consulplan.

Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que a realização de concurso em 2026 está em fase de estudo.

INSTITUIÇÃO

Ministério Público

O Ministério Público prepara concurso para o quadro de servidores. Entretanto, o total de vagas ainda não foi divulgado. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para conduzir a seleção. Em nota, a instituição informa que a comissão está na etapa de organização do certame, fato que exige sigilo com objetivo de garantir a lisura do processo e a igualdade de condições entre todos os candidatos. Após a conclusão das atividades de planejamento, os detalhes serão divulgados oficialmente no edital, cuja publicação ainda não tem data definida, conforme acrescenta o órgão ministerial.

PODER EXECUTIVO

Ceturb

Em fevereiro de 2025, foi formada a comissão que vai coordenar e promover o concurso público da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), já autorizado pelo conselho administrativo da empresa. O número de vagas, os cargos e os salários serão definidos pelo grupo. Ainda não há novidades sobre o andamento do certame.

Corpo de Bombeiros

O concurso público do Corpo de Bombeiros vai oferecer seis vagas para o cargo de oficial. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Com a definição da banca, o processo se encontra em andamento para a publicação do edital.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informa que a realização de um concurso público para o cargo de agente de trânsito está em tratativa no âmbito do governo. Mas não há previsão para a publicação do edital. As contratações dos novos servidores estão previstas no orçamento estadual de 2026.

Faculdade de Música

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir concurso com 23 vagas, sendo uma para professor titular, quatro para professor adjunto e 18 para professor assistente. O salário pode chegar a R$ 7 mil. As inscrições poderão ser feitas das 14 horas de 26 de janeiro até as 23h59 de 26 de fevereiro de 2026, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundação CefetMinas.

Idaf

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) trabalha com a expectativa de realizar um novo concurso público, já autorizado, com a oferta de 14 vagas imediatas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, voltado para cargos de nível técnico em áreas fins. Há ainda previsão de formação de cadastro de reserva para esse e outros cargos da carreira de fiscal estadual agropecuário, todos pertencentes ao quadro de pessoal do Idaf. Ainda não há previsão para a publicação do edital.

Iema

A abertura de concurso público no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está prevista no orçamento estadual de 2026. Em setembro deste ano, o órgão havia informado, em nota, que vem realizando estudos internos sobre a necessidade de pessoal. Porém, atualmente não há vagas a serem preenchidas, uma vez que os cargos disponíveis foram objeto do último concurso público realizado. Eventuais atualizações sobre o tema serão divulgadas nos canais oficiais do órgão.

Procon

A previsão é de que sejam abertas 20 vagas para o cargo efetivo de agente em defesa do consumidor no concurso público do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). De acordo com o órgão, os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação e serão divulgados em momento oportuno.

Polícia Científica (Perícia Técnica)

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, no último dia 19, que a Polícia Científica do Espírito Santo deve abrir concurso público para diversos cargos em 2026. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo disse que vai sancionar, nos próximos dias, as leis que faltam para consolidar a existência da corporação, que foi criada em 2022. Em nota, a corporação informa que há interesse na realização de certame e diz que mais informações serão repassadas em momento oportuno. O concurso está previsto no orçamento estadual do próximo ano, com oportunidades para carreiras de níveis médio e superior.

Polícia Militar

O governador Renato Casagrande (PSB) já autorizou a abertura de concurso com 1.000 vagas para soldados combatentes e oito para soldado músico da Polícia Militar. Para participar, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. A corporação informa que já designou a comissão interna para dar prosseguimento à contratação da empresa que conduzirá o certame. Segundo a PM, está em tramitação o processo de contratação da banca examinadora para o novo concurso para soldado combatente. Ainda não há outros detalhes para serem divulgados no momento.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, por meio de nota, que foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 11 de dezembro de 2023, a Portaria nº 342-S referente à instituição da comissão do concurso público. O grupo é responsável pelo planejamento, pela organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da secretaria. Ainda conforme a nota, a pasta ressalta que, neste momento, o processo encontra-se em etapa de validação do parecer técnico. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da comissão.

A Gazeta integra o Saiba mais