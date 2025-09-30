Carreira pública

Orçamento do ES em 2026 prevê 27 concursos para servidores; veja lista

Alguns certames já estão autorizados, como o da Polícia Militar, e outros têm edital aberto, como a Assembleia Legislativa; confira os demais poderes e secretarias

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:36

Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo: projeto do orçamento foi encaminhado à Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

Embora façam parte da previsão, os certames podem ou não ser realizados. Ainda não há uma estimativa de quantas vagas poderão ser abertas por meio desses concursos. O PLOA traça uma perspectiva de receita e despesas ligadas ao poder público ao longo deste ano.

Entre os certames confirmados estão o da Polícia Militar, com 1.000 vagas para soldados; do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), com 14 chances; e da Faculdade de Música (Fames), com 23 postos.

Embora o projeto relacione órgãos e instituições com perspectivas de contratação de pessoal, a lista também traz certames que já têm editais publicados e, assim, impactarão a folha de pagamento dos poderes no próximo ano, como são os casos da Assembleia Legislativa, que lançou edital com 35 vagas, e da Polícia Penal, com uma oferta de 600 vagas. As inscrições para esses dois processos seletivos vão começar na próxima semana.

Também já estão abertas as inscrições para os concursos do Ministério Público do Espírito Santo e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Há ainda certames autorizados pelo Poder Executivo e que terão os editais publicados a qualquer momento, como da Polícia Civil (1.052 vagas) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) (981 vagas).

Entretanto, há órgãos sem previsão para abertura de novos concursos, por terem realizado certames recentemente. Nessa lista, estão a Defensoria Pública e a Secretaria de Educação (Sedu). Nesses casos, os valores previstos no orçamento de 2026 correspondem ao montante necessário à convocação dos aprovados.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) explica que o Projeto Orçamentário prevê recursos destinados à realização de concursos públicos, garantindo a possibilidade de sua execução futura.

“Atualmente, a administração realiza estudos em conjunto com órgãos e secretarias para identificar as necessidades. Novas informações sobre o tema serão divulgadas posteriormente nos canais oficiais do governo do Estado”, informa a nota da Seger.

Quais os concursos listados no PLOA?

PODERES E INSTITUIÇÕES

Assembleia Legislativa

Defensoria Pública

Ministério Público

Tribunal de Justiça

PODER EXECUTIVO

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

Corpo de Bombeiros

Departamento de Edificações e de Rodovias (DER)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Faculdade de Música (Fames)

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes)

Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases)

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf)

Instituto de Pesos e Medidas (Ipem)

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM)

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodest)

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Junta Comercial

Polícia Civil

Polícia Militar

Polícia Penal

Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Secretaria de Educação (Sedu)

Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

Secretaria de Saúde (Sesa)

Secretaria de Turismo (Setur)

Confira a situação de cada concurso

PODERES E INSTITUIÇÕES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia Legislativa lançou dois editais para a contratação de pessoal. São 35 vagas, sendo 15 para consultor, 5 para analista e 15 para agente de polícia legislativa. A remuneração varia de R$ 3.142,65 a R$ 9.360,43. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 10 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). As contratações vão impactar na folha de pagamento do ano que vem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça realizou concurso para servidores em 2023. A validade do certame foi prorrogada por mais dois anos, contados a partir de 22 de setembro de 2025. Isso quer dizer que os aprovados dentro do cadastro de reserva podem ser convocados. Não há previsão de novo processo seletivo.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público está com inscrições abertas para o concurso que oferece cinco vagas para promotor de Justiça substituto. A remuneração chega a R$ 37,7 mil. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As contratações vão impactar na folha de pagamento do ano que vem.

A instituição também prepara outro concurso para o quadro de servidores. Entretanto, o total de vagas ainda não foi divulgado. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para conduzir a seleção, prevista para ter o edital públicado até novembro.

DEFENSORIA PÚBLICA

Não há previsão de novo concurso.

PODER EXECUTIVO

AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Não respondeu a demanda até a publicação do texto. Com isso, não foi possível confirmar se haverá concurso público.

CORPO DE BOMBEIROS

O concurso público do Corpo de Bombeiros vai oferecer seis vagas para o cargo de oficial. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O edital está previsto para ser publicado ainda este ano. As contratações vão impactar a folha de pagamento do ano que vem.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS (DER)

O último concurso do órgão foi realizado em 2023 e tem vigência até outubro de 2025. Não houve confirmação por parte do órgão se haverá um novo certame.

DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) informou, por meio de nota, que a realização de um concurso público para o cargo de agente de trânsito está em tratativas no âmbito do governo. Mas ainda não há previsão para a publicação do edital.

FACULDADE DE MÚSICA

O concurso da Fames vai preencher 23 vagas, sendo uma para professor titular, quatro para professor adjunto e 18 para professor assistente. A instituição concluiu o processo de contratação da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação Cefetminas), que ficará responsável pelo processo seletivo.

O edital está em processo de elaboração pela comissão interna, ainda sem previsão de conclusão e publicação, bem como sem cronograma da seleção e dos valores dos vencimentos dos profissionais a serem contratados.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO (FAPES)

A Fapes informou que essa demanda pode ser alinhada junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

IASES

O concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) vai oferecer 981 vagas, sendo 805 para agentes socioeducativos e 176 para técnicos de nível superior. O salário varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A página oficial do certame já foi criada pela banca. O edital deve ser publicado em breve.

IDAF

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) trabalha com a expectativa de realizar um novo concurso público, já autorizado, com a oferta de 14 vagas imediatas para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, voltado para cargos de nível técnico em áreas fins. Há ainda previsão de formação de cadastro de reserva para esse e outros cargos da carreira de fiscal estadual agropecuário, todos pertencentes ao quadro de pessoal do Idaf. O órgão informou que ainda não há previsão para a publicação do edital.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS (IPEM)

Não respondeu a demanda da reportagem. Com isso, não foi possível confirmar se haverá concurso público.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO (IPAJM)

Os cargos da autarquia são preenchidos pelo concurso realizado pela Seger.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PRODEST)

O último concurso foi realizado em 2024, com 35 vagas. A validade da seleção é de dois anos.

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)

O Iema informou, por meio de nota, que vem realizando estudos internos sobre a necessidade de pessoal, porém, atualmente não há vagas a serem preenchidas, uma vez que os cargos disponíveis foram objeto do último concurso público realizado. Eventuais atualizações sobre o tema serão divulgadas nos canais oficiais do órgão.



INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)

Havia previsão de abertura de concurso no Procon-ES, com 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Entretanto, o edital não foi publicado em 2025, e o órgão não retornou a demanda enviada nesta terça-feira (30) sobre o andamento do certame.

JUNTA COMERCIAL

A realização do concurso está em análise, mas não há nada definido, de acordo com a Junta.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil prepara um novo concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigativo, que exige o nível superior. O salário é de R$ 8.171. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O edital está previsto para ser divulgado em breve. As contratações vão impactar a folha de pagamento do ano ano que vem.

POLÍCIA MILITAR

O governador Renato Casagrande (PSB) já autorizou a abertura de concurso com 1.000 vagas para soldados da Polícia Militar. Para participar, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.

POLÍCIA PENAL

O concurso para policial penal foi lançado em setembro de 2025. Entretanto, as contratações vão impactar na folha de pagamento do ano que vem. São 600 vagas para o cargos de policial penal, que exige o nível médio. As inscrições podem ser feitas de 7 a 27 de outubro, no site do Idcap.

PROCURADORIA-GERAL

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) está com inscrições abertas para o concurso que oferece duas vagas para procurador. A remuneração inicial da carreira é de R$ 27,7 mil. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (3), no site do Cebraspe. As contratações vão impactar a folha de pessoal no próximo ano.

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)

Não respondeu a demanda da reportagem. Com isso, não foi possível confirmar se haverá concurso público.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação lançou, no final de 2024, o edital de abertura com 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. As inscrições puderam ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas. A Sedu informa que a previsão de concurso público para o próximo ano consta, anualmente, na Lei Orçamentária, como medida de planejamento. No entanto, ainda não há definição sobre novos concursos, tendo em vista que o certame vigente segue em andamento.

SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Em julho, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) anunciou a realização de um novo concurso público para o cargo de analista do executivo. A remuneração inicial é de R$ 7,5 mil, para carga horária de 40 horas semanais. A portaria que institui a comissão organizadora foi publicada no Diário Oficial.

SECRETARIA DE SAÚDE

Em 11 de dezembro de 2023, foi publicada a Portaria Nº 342-S referente à instituição da comissão do concurso público da Secretaria da Saúde (Sesa). Esse grupo é responsável pelo planejamento, pela organização e pela execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos. O processo encontra-se em etapa de validação do parecer técnico da comissão. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da comissão.

SECRETARIA DE TURISMO (SETUR)

Não respondeu a demanda da reportagem. Com isso, não foi possível confirmar se haverá concurso público.



