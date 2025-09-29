Governo do ES terá orçamento de R$ 32 bilhões em 2026
O governo do Espírito Santo terá um orçamento de R$ 32 bilhões em 2026, um aumento de 8,5% em comparação ao montante de 2025, que foi de R$ 29,5 bilhões. A proposta foi apresentada pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e assinada pelo governador Renato Casagrade (PSB) nesta segunda-feira (29), com todos os detalhes do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano que vem. Agora, a proposta segue para a Assembleia Legislativa para ser votada e aprovada pelos deputados estaduais.
Dentre os setores com o maior investimento, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) é quem terá a maior fatia do orçamento, com 19,33% do valor. As Secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu) também estão entre os que receberão o maior montante, com 15% e 12,67%, respectivamente.
O projeto prevê aumento de investimento para a segurança, com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) recebendo R$ 274,6 milhões a mais em comparação ao ano passado. Outro destaque foi a entrada de uma nova pasta no planejamento orçamentário: a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce (Serd), com orçamento de quase R$ 972 milhões.
Ainda estão previstos valores para novos concursos públicos, aumento no salário de servidores, amortização da dívida pública – interna e externa – e uma reserva de contingência.