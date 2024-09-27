Orçamento do governo do ES será de R$ 29,5 bilhões em 2025

O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc (no meio), apresentou a proposta de Orçamento para o Estado em 2025 Crédito: João Barbosa

O Orçamento do governo do Espírito Santo será de R$ 29,5 bilhões em 2025, montante 18,4% maior do que o de 2024. As informações são da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), que encaminhou na quinta-feira (26) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para a Assembleia Legislativa.

A proposta, que ainda precisará ser votada pelos deputados estaduais e sancionada, prevê conclusão de obras em hospitais, mais unidades básicas de saúde, um centro integrado de segurança e intervenções para ampliação do ensino integral e profissional nas escolas, segundo o secretário da SEP, Álvaro Duboc, em entrevista coletiva nesta manhã.

Os valores apresentados ainda projetam recursos para concursos públicos, aumento de salário de servidores, amortização da dívida do Estado e uma reserva de contingência.