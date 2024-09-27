As áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura receberão as maiores fatias do orçamento de R$ 29,5 bilhões do governo do Espírito Santo em 2025, de acordo com as estimativas do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado à Assembleia Legislativa na quinta-feira (26). Nesse montante, estão previstos andamento de projetos, custos operacionais e pagamento de dívidas, com um aumento de 18,4% em relação aos R$ 24,9 bilhões apresentados no ano passado.
Se aprovado pelos deputados estaduais, o cenário de distribuição dos recursos é o mesmo se comparada a projeção de 2024. Segundo a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), que apresentou as projeções na manhã desta sexta-feira (27), essas são as principais áreas estratégicas para o desenvolvimento capixaba, seguindo as diretrizes de equilíbrio fiscal, fortalecimento de políticas públicas e agilidade na execução dos investimentos programados.
Segundo Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda, o aumento de 18,4% em relação ao orçamento de 2024 foi registrado em decorrência de exportações, importações e também pelo crescimento do comércio atacadista no Estado.
A distribuição do orçamento
No projeto, é estimado que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) conte com R$ 4,7 bilhões. Os recursos serão voltados para conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica e andamento de projetos do Completo de Saúde Norte e do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Saúde, educação e segurança terão maior fatia do orçamento do ES em 2025
Além disso, a Sesa deve voltar os valores para atividades de atenção primária, hemocentro, construção de unidades básicas de saúde e demais intervenções para melhoria da saúde pública.
Na educação, o orçamento estima R$ 3,7 bilhões para melhorias na oferta do ensino em tempo integral e atividades de qualificação profissional. Atualmente, o Estado conta com 184 escolas em tempo integral e, com os recursos, o planejamento estima 270 unidades com o modal de ensino nos próximos anos.
Com os recursos voltados para a Secretária de Educação (Sedu) há ainda a previsão de ampliação do programa “Escola do Futuro”, que atualmente contempla 15 escolas e já tem confirmação de mais 35 unidades para 2025.
O programa propõe o desenvolvimento da cultura digital em escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura mostrando um “compromisso com uma educação atualizada, conectada e relevante para o mundo em transformação que os jovens vivenciam diariamente”, como pontua a Sedu.
Centro integrado de segurança e melhorias em rodovias
No âmbito da segurança, que tem R$ 3,5 bilhões projetados, o Estado pretende investir em tecnologia, contando ainda com um Centro Integrado de Defesa Social, onde as principais forças de segurança vão se concentrar para os atendimentos à população em uma estrutura sediada na Avenida Leitão da Silva, na Capital.
Já em infraestrutura, que inclui projetos das secretarias de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), R$ 2,2 bilhões serão voltados para conclusão de obras como a do Cais das Artes e do Teatro Carlos Gomes, em Vitória e investimentos em macrodrenagem.
Além disso, há ainda a projeção de ampliação dos programas “Bom de Bola” e “Caminhos do Campo”, englobando melhorias rodoviárias, que incluem duplicação de vias estaduais e elaboração e execução de projetos para a construção de contornos rodoviários, como os de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina e Domingos Martins.