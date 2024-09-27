Projeto Orçamentário do Estado para 2025 foi apresentado na manhã desta sexta-feira (27) Crédito: Freepik

Segundo Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda, o aumento de 18,4% em relação ao orçamento de 2024 foi registrado em decorrência de exportações, importações e também pelo crescimento do comércio atacadista no Estado.

A distribuição do orçamento

Your browser does not support the audio element. Saúde, educação e segurança terão maior fatia do orçamento do ES em 2025

Além disso, a Sesa deve voltar os valores para atividades de atenção primária, hemocentro, construção de unidades básicas de saúde e demais intervenções para melhoria da saúde pública.

Na educação, o orçamento estima R$ 3,7 bilhões para melhorias na oferta do ensino em tempo integral e atividades de qualificação profissional. Atualmente, o Estado conta com 184 escolas em tempo integral e, com os recursos, o planejamento estima 270 unidades com o modal de ensino nos próximos anos.

O programa propõe o desenvolvimento da cultura digital em escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura mostrando um “compromisso com uma educação atualizada, conectada e relevante para o mundo em transformação que os jovens vivenciam diariamente”, como pontua a Sedu.

Centro integrado de segurança e melhorias em rodovias

No âmbito da segurança, que tem R$ 3,5 bilhões projetados, o Estado pretende investir em tecnologia, contando ainda com um Centro Integrado de Defesa Social, onde as principais forças de segurança vão se concentrar para os atendimentos à população em uma estrutura sediada na Avenida Leitão da Silva , na Capital.

Já em infraestrutura, que inclui projetos das secretarias de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), R$ 2,2 bilhões serão voltados para conclusão de obras como a do Cais das Artes e do Teatro Carlos Gomes, em Vitória e investimentos em macrodrenagem.