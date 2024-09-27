Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja valores

Saúde, educação e segurança terão maior fatia do orçamento do ES em 2025

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) apresentado pela Secretaria de Economia e Planejamento prevê R$ 29,5 bilhões para setores estratégicos no Estado; veja os valores para cada pasta
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 set 2024 às 15:12

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 15:12

Economia e Educação
Projeto Orçamentário do Estado para 2025 foi apresentado na manhã desta sexta-feira (27) Crédito: Freepik
As áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura receberão as maiores fatias do orçamento de R$ 29,5 bilhões do governo do Espírito Santo em 2025, de acordo com as estimativas do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado à Assembleia Legislativa na quinta-feira (26).  Nesse montante, estão previstos andamento de projetos, custos operacionais e pagamento de dívidas, com um aumento de 18,4% em relação aos R$ 24,9 bilhões apresentados no ano passado.
Se aprovado pelos deputados estaduais, o cenário de distribuição dos recursos é o mesmo se comparada a projeção de 2024. Segundo a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), que apresentou as projeções na manhã desta sexta-feira (27), essas são as principais áreas estratégicas para o desenvolvimento capixaba, seguindo as diretrizes de equilíbrio fiscal, fortalecimento de políticas públicas e agilidade na execução dos investimentos programados.
Segundo Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda, o aumento de 18,4% em relação ao orçamento de 2024 foi registrado em decorrência de exportações, importações e também pelo crescimento do comércio atacadista no Estado.

A distribuição do orçamento

No projeto, é estimado que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) conte com R$ 4,7 bilhões. Os recursos serão voltados para conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica e andamento de projetos do Completo de Saúde Norte e do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Saúde, educação e segurança terão maior fatia do orçamento do ES em 2025
Além disso, a Sesa deve voltar os valores para atividades de atenção primária, hemocentro, construção de unidades básicas de saúde e demais intervenções para melhoria da saúde pública.

Veja Também

Orçamento do governo do ES será de R$ 29,5 bilhões em 2025

Na educação, o orçamento estima R$ 3,7 bilhões para melhorias na oferta do ensino em tempo integral e atividades de qualificação profissional. Atualmente, o Estado conta com 184 escolas em tempo integral e, com os recursos, o planejamento estima 270 unidades com o modal de ensino nos próximos anos.
Com os recursos voltados para a Secretária de Educação (Sedu) há ainda a previsão de ampliação do programa “Escola do Futuro”, que atualmente contempla 15 escolas e já tem confirmação de mais 35 unidades para 2025.
O programa propõe o desenvolvimento da cultura digital em escolas que atingem níveis satisfatórios em eixos pedagógicos, formativos, digitais e de infraestrutura mostrando um “compromisso com uma educação atualizada, conectada e relevante para o mundo em transformação que os jovens vivenciam diariamente”, como pontua a Sedu.

Centro integrado de segurança e melhorias em rodovias

No âmbito da segurança, que tem R$ 3,5 bilhões projetados, o Estado pretende investir em tecnologia, contando ainda com um Centro Integrado de Defesa Social, onde as principais forças de segurança vão se concentrar para os atendimentos à população em uma estrutura sediada na Avenida Leitão da Silva, na Capital.
Já em infraestrutura, que inclui projetos das secretarias de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), R$ 2,2 bilhões serão voltados para conclusão de obras como a do Cais das Artes e do Teatro Carlos Gomes, em Vitória e investimentos em macrodrenagem.
Além disso, há ainda a projeção de ampliação dos programas “Bom de Bola” e “Caminhos do Campo”, englobando melhorias rodoviárias, que incluem duplicação de vias estaduais e elaboração e execução de projetos para a construção de contornos rodoviários, como os de Santa Maria de JetibáSanta TeresaSanta Leopoldina e Domingos Martins.

Veja Também

Confira as 35 unidades de ensino que vão receber a 'Escola do Futuro' no ES

ES cria 2.515 empregos com carteira assinada em agosto

Novo contrato da BR 101 prevê duplicação, passarelas e contornos; veja obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Educação espírito santo Saúde Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados