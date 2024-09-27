ES cria 2.515 empregos com carteira assinada em agosto

Em todo o país, foram mais de 232 mil novas contratações, uma variação de 0,49%. A pesquisa apontou que o acumulado do ano (janeiro a agosto) apontou a geração de mais de 1,7 milhão de novos empregos.

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam ainda que 119.317 dos postos foram ocupados por mulheres e 113.196 por homens. O órgão informou também que a faixa etária entre 18 e 24 anos apresentou o maior saldo no acumulado do ano (126.914 postos), e os trabalhadores com ensino médio completo registraram o maior saldo (154.057). Quanto à raça/cor, a maioria dos empregos foi gerada para pardos, com um saldo de 204.407 novos postos no mês.