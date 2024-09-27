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Mercado de trabalho

ES cria 2.515 empregos com carteira assinada em agosto

Os setores que mais contrataram foram serviços (2.256), comércio (844) e indústria geral (763)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2024 às 11:44

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:44

O Espírito Santo registrou 2.515 empregos com carteira assinada no mês de agosto, resultado de 48.666 admissões e 46.151 desligamentos. Nos sete primeiros meses do ano, o Estado tem um estoque de 905.981 vagas.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (27). Os setores que mais contrataram foram serviços (2.256), comércio (844) e indústria geral (763).
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Entretanto, dois segmentos registraram saldo negativo de contratações: agropecuária (1.144) e construção civil (204). Em julho, o saldo de emprego formal no Estado foi negativo, com 1.811 postos fechados.
Em todo o país, foram mais de 232 mil novas contratações, uma variação de 0,49%. A pesquisa apontou que o acumulado do ano (janeiro a agosto) apontou a geração de mais de 1,7 milhão de novos empregos.
ES cria 2.515 empregos com carteira assinada em agosto
Segundo o Caged, todos os Estados brasileiros registraram aumento na geração de empregos. Os maiores saldos positivos foram em São Paulo (60.770), Rio de Janeiro (18.600) e Pernambuco (18.112).
Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam ainda que 119.317 dos postos foram ocupados por mulheres e 113.196 por homens. O órgão informou também que a faixa etária entre 18 e 24 anos apresentou o maior saldo no acumulado do ano (126.914 postos), e os trabalhadores com ensino médio completo registraram o maior saldo (154.057). Quanto à raça/cor, a maioria dos empregos foi gerada para pardos, com um saldo de 204.407 novos postos no mês.

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