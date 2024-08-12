Marcopolo vai criar 500 empregos para ampliar produção em São Mateus

Marcopolo vai ampliar produção de ônibus elétricos Crédito: Governo do ES

A fabricante de ônibus Marcopolo está expandindo a fábrica instalada em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. A empresa está investindo R$ 260 milhões na nova linha de produção de ônibus 100% elétrico, desenvolvido com carroceria e chassi próprios. A expansão da fábrica vai abrir 500 novas vagas de emprego até 2025.

A primeira unidade do Marcopolo elétrico Attivi tem previsão de estar pronta em outubro. Atualmente produz até 20 veículos por dia, o que representa 70% de sua capacidade produtiva, e passará a fabricar 26 ônibus por dia.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço , acompanhado do presidente da Federação das Indústrias, Paulo Baraona, e do CFO da empresa, Pablo Motta, realizou visita técnica à unidade para acompanhar de perto o avanço na capacidade produtiva. A Marcopolo é inscrita no Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES).

A expansão da produção na fábrica também deve contribuir para ampliar o número de veículos elétricos no Sistema Transcol. O governo do Estado firmou compromisso de adquirir 50 ônibus elétricos para a frota até o início de 2025.

Ônibus híbrido a etanol da Volare Crédito: Divulgação

Novo modelo a etanol

A Marcopolo também apresentou na semana passada novidades na sua linha de veículos. Sua marca Volare, voltada para produção de micro-ônibus com produção também em São Mateus, lançou o Attack 9, veículo híbrido a etanol, que está previsto para começar a ser produzido no segundo semestre de 2025. Há possibilidade desse veículo ser fabricado no Espírito Santo.

O Attack 9 é o primeiro micro-ônibus híbrido – elétrico/etanol – produzido no Brasil com tecnologia nacional. Sua autonomia pode chegar a 450 quilômetros e como o volume das baterias é reduzido, tem maior capacidade de transportar pessoas.

A energia que alimenta o motor elétrico é gerada por um motor a etanol, por esta razão o Attack 9 pode ser utilizado em qualquer região do País, colaborando para o ecossistema, por ser neutro no ciclo do CO2 e permitir a obtenção de créditos de carbono.

O modelo tem elevado grau de nacionalização e reúne as vantagens e benefícios de um micro-ônibus convencional movido a diesel e de um veículo 100% elétrico alimentado por baterias. O powertrain do Attack 9 Híbrido – Elétrico/Etanol oferece os benefícios de um veículo elétrico, sem a necessidade de recarga e infraestrutura de recarregadores.