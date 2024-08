Em 10 anos

ES prevê investimentos de R$ 20 bi em gás natural e rede em mais cidades

Programa ES Mais+Gás, feito em parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada, visa a ampliar o fornecimento e consumo de gás natural e biometano

Gás natural canalizado. (Agência Petrobras)

O governo do Espírito Santo lançou na terça-feira (6), durante abertura da Mec Show, o programa ES Mais+Gás para diversificar a matriz energética e propor a retomada do crescimento do consumo de gás natural no Estado. A proposta também quer destacar a produção pioneira de biometano capixaba nos próximos anos.

O programa foi desenvolvido por 22 entidades públicas e empresas privadas para impulsionar a descarbonização da economia, o desenvolvimento sustentável e garantir mais competitividade. Os investimentos podem chegar a até R$ 20 bilhões nos próximos dez anos. Nos próximos dois anos, estão previstos R$ 2 bilhões em recursos para a área.

A ampliação na rede de distribuição de gás natural faz parte do projeto. Serão 1.560 quilômetros de rede até 2034, uma estrutura 1.020 quilômetros maior do que a atual. Serão alcançadas 26 cidades, o dobro de 2024. Com as medidas, a intenção é transformar o Espírito Santo no principal hub integrado de gás do país.

Para isso, o programa propõe a elevação no consumo diário de gás natural dos atuais 2,3 milhões de m³ para 2,8 milhões de m³ em 2026 e de 7 a 15 milhões de m³ em 2034. Outro importante avanço possibilitado pelo ES Mais+Gás é a produção pioneira de biometano no Espírito Santo. A expectativa é que a produção diária alcance 50 mil m³ em 2026 e 300 mil m³ em 2034.

"Temos um diagnóstico de que não apenas a produção de gás reduziu como o consumo está estagnado. Esse programa tem propósito de ampliar a oferta de gás e a demanda. O gás é mais barato, emite menos CO2 e é uma das fases mais importantes para intensificar metas do programa de descarbonização", afirma Ricardo Ferraço, vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento.

No Espírito Santo, 14% da energia consumida tem origem no gás, mas podemos dobrar isso num curto e médio prazo Ricardo Ferraço • Vice-governador

Um exemplo de investimento citado pelo vice-governador é o que está sendo feito pela ES Gás em Guarapari, já no sentido de aumentar a rede. Serão R$ 60 milhões até 2026 com ampliação das redes para ter gás chegando para consumo residencial e industrial.

Lançamento do programa ES Mais+Gás, na abertura da Mec Shoe. (Divulgação/Governo do ES)

O Programa ES Mais+Gás contempla 86 planos de ação que devem ser realizados pelas empresas e entidades participantes do grupo de trabalho ao longo dos próximos dez anos. Além disso, a proposta teve quatro macro objetivos definidos:

reduzir a emissão de gases de efeito estufa;

estabelecer uma matriz energética robusta, eficaz e diversificada;



impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável do Espírito Santo;



transformar o Estado no principal hub integrado de gás de alta competitividade do país.



No lançamento, foram apresentados os principais resultados esperados com a implantação do Programa ES Mais+Gás, com destaque para a redução de 9,78% das metas do Plano Estadual de Descarbonização do Espírito Santo até 2026, e com 62,5% dessas metas até 2034. A diversificação dos combustíveis utilizados na indústria e no transporte são algumas das ações previstas para atingir essa redução.

