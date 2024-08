Pavilhão de Carapina

Robô, maquete e unidade de bombeamento de petróleo são destaques da Mec Show

Estandes vão apresentar equipamentos do setor industrial e da área de petróleo e gás durante os três dias da feira, que vai desta terça-feira (6) até quinta-feira (8)

Feira industrial Mec Show, no Pavilhão de Carapina, Serra. (Ricardo Medeiros)

Robôs colaborativos, maquete de operação de petróleo, visita virtual a plataforma e até uma unidade de bombeamento de óleo em terra são algumas das inovações tecnológicas apresentadas na 17ª edição da Mec Show, a maior feira industrial do Espírito Santo. O evento começa nesta terça-feira (6) e vai até quinta (8), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

As atrações estarão, principalmente, nos estandes de grandes empresas, como Petrobras, Prio e Seacrest, as três da área do petróleo e gás. A Petrobras, por exemplo, vai trazer para o Espírito Santo um aquário de 2,5 metros de comprimento, onde os visitantes vão poder observar um robô de inspeção de plataformas em ação.

O equipamento, chamado de mini-ROV Pro 5, da Oceaneering Brasil, foi desenvolvido para realizar inspeções e pequenas intervenções em plataformas e é utilizado pela Petrobras para inspeções visuais detalhadas e medições precisas da espessura de chapas de tanques de lastro em FPSOs, como o Maria Quitéria, que chegou ao Brasil para começar a operar no Espírito Santo ainda em 2024.

Segundo a Petrobras, o equipamento é operado remotamente e garante segurança e eficiência operacional, minimizando significativamente a exposição humana a ambientes de risco. No estande da Petrobras, os visitantes também poderão fazer uma visita virtual a uma plataforma de petróleo.

“Estar na Mec Show é encontrar pessoas e empresas que contribuem para o desenvolvimento social e econômico capixaba. A Petrobras está comprometida com a transição energética justa e esse evento é um ponto de encontro para fortalecer e construir parcerias visando a esse objetivo e para que, juntos, a gente produza o futuro”, reforça a gerente geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras (UN-ES), Eduarda Lacerda.

Prio vai levar maquete do tie-back, sistema para explorar petróleo no Sul do ES. (Divulgação)

Já a Prio, que está se preparando para produzir petróleo no campo de Wahoo, no Sul do Espírito Santo, exibirá uma maquete detalhada do tieback de Wahoo, solução inovadora que viabilizará a produção de óleo e gás, conectando os poços deste campo ao FPSO Valente/Frade, localizado no Campo de Frade, a uma distância de 35 km. A Prio apresentará a operação do campo e suas expectativas no evento. A maior empresa independente de óleo e gás do país fará um investimento de R$ 4,5 bilhões no Estado.

A Seacrest, que explora petróleo em terra no Norte capixaba, vai ter um estande apresentando uma unidade de bombeamento, para que o visitante possa entender como funciona a retirada de óleo e gás onshore.

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES. (Seacrest/Divulgação)

Já o Senai vai levar um caminhão de tecnologia em soldagens, e os visitantes poderão ver, ao vivo, como é uma aula do curso de solda, com presença de instrutores e alunos.

Apresentando novidades da indústria 4.0, um caminhão da Mitsubishi Eletric (MEB Truck) vai funcionar como um showroom móvel de diversos equipamentos de automação. Nele, é possível ver a aplicação de tecnologias e as soluções com os equipamentos da marca. O MEB Truck apresenta uma cidade interativa, com soluções para a melhoria da produtividade em processos industriais.

No total, são 330 marcas expositoras, 50 palestrantes renomados do setor industrial e expectativa de superar os 18 mil visitantes da edição anterior.

E, pela primeira vez, o Pavilhão de Carapina está completamente ocupado por duas arenas: a Arena ES Oil e Gas Energy, dedicada ao setor de petróleo, gás e energia, e a Arena Mec Show, destinada ao setor industrial, como siderurgia, mineração, papel e celulose.

O tema desta edição é "Conectar, Inovar, Transformar". Segundo a organização do evento, a escolha foi feita como forma de reafirmar o compromisso da feira com o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo e no Brasil.

A diversidade no setor industrial, ESG indústria 4.0, inteligência artificial e novas tecnologias para produção de petróleo estão entre os assuntos que serão debatidos nos painéis da Arena Mec Show.

