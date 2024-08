FPSO Maria Quitéria

Navio da Petrobras no ES tem 'torre' mais alta que o Convento da Penha

Plataforma será instalada em águas profundas no campo de Jubarte, no Litoral Sul do Espírito Santo, com previsão de produzir 100 mil barris de petróleo por dia

Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Espírito Santo. (Divulgação/Yinson)

O navio-plataforma Maria Quitéria, que vai ser instalado no campo de Jubarte, Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos, no Litoral Sul do Espírito Santo, já chegou ao Brasil e está a caminho do Estado, segundo informou a Petrobras. A plataforma vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de petróleo por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás.

Para se ter uma ideia do tamanho da unidade produtora de petróleo, a embarcação conta com uma espécie de torre, de 156 metros de altura, onde fica o flare (equipamento de segurança da plataforma, usado para queimar o gás não usado no processo como uma chaminé). Essa estrutura é mais alta que o Convento da Penha (154 metros), em Vila Velha. A estrutura tem ainda 333 metros de comprimento.

156 metros É A ALTURA DO NAVIO-PLATAFORMA MARIA QUITÉRIA, QUE VAI OPERAR NO ESPÍRITO SANTO

A plataforma será instalada em lâmina d´água (distância do fundo do mar até a superfície) de 1.385 metros – comparável a duas vezes a altura do Morro do Mochuara, em Cariacica. Além disso, terá capacidade de geração de 100 MW de energia, volume suficiente para abastecer uma cidade de 230 mil habitantes.

A plataforma Maria Quitéria é do tipo FPSO (sigla em inglês que significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência). O navio tem tecnologias para descarbonização, que vai resultar em menor emissão de gases de efeito estufa.

O início das operações, que antes estava previsto para 2025, teve cronograma adiantado e deve ocorrer ainda em 2024, no último trimestre. Mas o funcionamento depende das licenças para instalações da embarcação, com emissões prejudicadas pela greve no Ibama, como mostra o colunista Abdo Filho.

“De olho no futuro, o FPSO Maria Quitéria o projeto marca a entrada em operação de uma tecnologia que será um divisor de águas na estratégia de descarbonização da companhia, a utilização do gás natural na geração elétrica interna em ciclo combinado, com potencial de reduzir até 24% das emissões”, afirmou a diretora de Exploração e Produção Sylvia Anjos.

