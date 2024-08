Navio-plataforma da Petrobras: após 3 meses de viagem, maior desafio é agora

Navio-plataforma Maria Quitéria chega ao Brasil. Crédito: Divulgação/Yinson

A viagem da China até o Brasil foi longa: o navio-plataforma Maria Quitéria, do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês), iniciou a jornada em 6 de maio.



Sua chegada é cercada de expectativa, sobretudo pelos seus números superlativos: com uma estrutura de 156 metros, maior que a altura do Convento da Penha (154 metros), e 333 metros de comprimento, a plataforma vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de petróleo por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás. A capacidade de geração de energia será de 100 MW, capaz de abastecer uma cidade de 230 mil habitantes.

Outra comparação que impressiona é a da lâmina d´água (distância do fundo do mar até a superfície) de 1.385 metros – duas vezes a altura do Morro do Moxuara, em Cariacica.

O navio-plataforma vai ficar instalado no campo de Jubarte, Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos, no Litoral Sul do Espírito Santo. E é óbvio que a notícia do adiantamento do cronograma de operação para 2024, antes previsto para 2025, é positiva. O impacto de um gigante dos mares como esse na cadeia produtiva e nas receitas do Estado é relevante. Não há tempo a perder.

Como é a primeira plataforma 100% elétrica da Petrobras, ela tem tecnologia para descarbonização. O impacto ambiental será reduzido, com menor emissão de gases do efeito estufa. No momento em que o Espírito Santo planeja a sua transição energética, é fundamental que a produção de petróleo também consiga ser menos poluente. A ansiedade para que comece a operar só aumenta.

Mas... a data ainda é uma incógnita, porque a largada na produção depende de licenças e autorizações de dois órgãos que não estão funcionando plenamente por conta de movimentos grevistas. O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a ANP (Agência Nacional do Petróleo). O navio-plataforma que singrou os oceanos para chegar ao Brasil talvez encalhe na burocracia.

