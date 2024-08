Barricadas do tráfico nos bairros: só lei, ordem e cidadania vão derrubá-las

Dois dias depois da publicação em A Gazeta, uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros ao encontrar uma dessas barricadas no bairro Gurigica, em Vitória, durante o patrulhamento da região nesta quarta-feira (31). E isso não é novidade: relatos sobre barricadas em boletins feitos por policiais militares mostram que elas se tornaram “ações rotineiras” nas regiões com pontos de distribuição de drogas.

Obviamente, pela forma simplória como são erguidos, não são obstáculos intransponíveis, servindo apenas para dificultar o acesso dos policiais aos bairros e, assim, ganhar tempo e facilitar a fuga dos criminosos, que também contam com o apoio de olheiros que avisam, com assobios, a chegada das viaturas. Mas essas barreiras também simbolizam uma divisão que afeta os próprios moradores.

É importante saber que, internamente, a Polícia Militar já se mobiliza diante do problema. Inclusive com o reconhecimento das centrais de videomonitoramento do crime, cuja infraestrutura para patrulhar os bairros é montada “obrigando os moradores a instalar câmeras em locais estratégicos em troca de wi-fi com internet ilimitada”. Ora, é bom lembrar que o tráfico pratica a extorsão de empresários em bairros da Grande Vitória para controlar os serviços de internet. Os enredos do crime estão todos intrincados.