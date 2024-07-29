Logística no ES: quem tem porto precisa de ferrovia

Ferrovia, estrada de ferro Crédito: Manfred Richter/Pixabay

Há males que vêm para o bem, pelo menos em algum nível. A reclamação de exportadores de rochas e café do Espírito Santo sobre o apagão logístico no Porto de Vitória , sobretudo com o aumento das importações de veículos elétricos, está inflando um debate ainda maior sobre as carências de infraestrutura no Estado. Um momento oportuno para destravar projetos importantes que ainda nem sequer engatinham.

A discussão sobre esses trechos ferroviários entrou nesta década com várias idas e vindas, sendo um projeto de infraestrutura que pode transformar a logística capixaba, levando o comércio exterior a um novo patamar. É voltar a bater na tecla de que há um subaproveitamento da posição estratégica do Espírito Santo.

Para o futuro, é prevista uma ferrovia que ligue a região Centro-Oeste ao Porto Central: a EF-352. Partindo de Presidente Kennedy, percorre Minas Gerais e vai até Anápolis (GO), conectando-se à Ferrovia Norte-Sul.