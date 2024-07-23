Famílias que vivem sem luz no ES são vítimas de um apagão estatal

Residência sem relógio de energia em Pedro Canário, no Norte do ES Crédito: Fernando Madeira

Algo impensável para muita gente em um tempo no qual a automação e a conectividade se tornaram quase naturais para as pessoas, ao ponto de dar até para se esquecer de que muitas das atividades da nossa rotina dependem de energia elétrica. E essas pessoas não conseguem ter acesso nem ao básico, como manter os alimentos refrigerados. Quando conseguem, é na base do improviso.

O fornecimento do serviço é inexistente, na maioria dos casos, por falta de regularização fundiária. São imóveis que por diferentes motivos não estão legalizados, com processos que caminham lentamente na Justiça. Todos lavam as mãos: concessionárias, prefeituras e governo, e a própria Justiça.

É como um apagão estatal, no qual o poder público peca pela omissão, quando deveria ser o vetor para mudar a realidade dessas pessoas, que vivem nas sombras de um serviço essencial. O poder estatal não dá conta de regularizar a situação desses terrenos, e quem paga o preço são as pessoas, que acabam recorrendo à judicialização. E essas decisões também se arrastam.