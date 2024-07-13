Carro elétrico nos condomínios: quem paga a conta de energia e da instalação das tomadas?

Somente as vagas de garagem que forem adaptadas devem arcar com os custos da instalação; a conta de energia também é individual Crédito: Shutterstock

Pensando nisso, algumas construtoras estão optando por entregar os edifícios já com tomadas para carregar os veículos. No caso dos condomínios que não possuem estes pontos, a procura pela instalação aumentou. É o que afirma a vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Patrícia Sperandio.

“A questão da instalação das tomadas é quase sempre um ponto de pauta nas reuniões de condomínio que estamos presentes. O assunto está em alta, porque cada vez mais as pessoas estão comprando carros elétricos ”, pontua. E sempre surgem dúvidas sobre quem paga a conta no final, da instalação ao custo da energia para a recarga dos veículos.

Apesar de existirem eletropostos espalhados pelo ES em locais como supermercados, shoppings e hospitais, a maioria está na capital e pode não ser suficiente para atender a demanda que está crescendo cada vez mais. Por isso, veja o passo a passo de como os condomínios podem se preparar.

Contratar um especialista

Mediante o interesse de um ou mais moradores, a Ademi-ES recomenda que o condomínio contrate um engenheiro eletricista para fazer um estudo sobre a carga elétrica do prédio. O profissional vai analisar se a edificação pode receber um aumento de carga e quantas tomadas podem ser instaladas.

“O engenheiro eletricista ou técnico habilitado vai dizer se o prédio poderá receber o aumento de carga, que é considerável. Depois disso, fazemos o projeto que vai contemplar o ponto de fornecimento da energia, as proteções, a infraestrutura de eletrocalhas e o cabeamento para chegar até o ponto”, afirma o engenheiro eletricista João Olivio.

Ainda, segundo o engenheiro, os condomínios que fizerem o procedimento por conta própria correm o risco de sofrerem até com incêndios. “Uma instalação incorreta sem o aval de um especialista pode levar a um mau funcionamento da estrutura, desligamento involuntário, além de desarmar constantemente a proteção. E claro, a situação mais crítica que pode acontecer é realmente pegar fogo ", destaca.

Convocar uma assembleia

Esse é o momento de apresentar o laudo técnico e definir o que será feito. Se o documento apontar que o prédio pode receber tomadas em todas as unidades e for de interesse dos moradores, o valor da instalação será divido por todos os apartamentos. Já a conta de energia é individual, uma vez que a tomada é instalada diretamente no medidor de energia do morador.

No entanto, pode ser que nem todos os condôminos tenham interesse em adaptar suas vagas ou seja inviável a instalação de tomadas em todas as unidades. Nesses casos, somente as unidades que forem adaptadas devem arcar com os custos da instalação. A conta de energia continua sendo individual.

Contatar a seguradora

Um passo importante é acionar a seguradora formalmente após a decisão da assembleia e apresentar o documento elaborado pelo técnico para saber se o seguro do condomínio possui cobertura de incêndio decorrente de problemas envolvendo carros elétricos.

Se a seguradora não cobrir, o condomínio não poderá prosseguir com a instalação, uma vez que não pode ficar sem seguro. Porém, se o serviço estiver incluso, a instalação já pode ser feita.

Orientações do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) ainda não elaborou nenhum parecer técnico para regulamentar a instalação de tomadas nos condomínios. Porém, em 2023 o órgão criou uma comissão para estudar os procedimentos em emergências com veículos elétricos.

A comissão é composta por bombeiros especialistas em atendimento emergencial e em segurança contra incêndio. O órgão também apresentou uma série de recomendações de segurança. São elas:

Evitar instalar pontos de carregamento em garagem cobertas. Esse tipo de incêndio pode se propagar muito rapidamente obstruindo as rotas de saída da edificação, além de gerar mais calor e gases tóxicos.

Adotar todos os cuidados com a instalação elétrica. Contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto de dimensionamento da rede e sistemas de proteção elétricos.

Não realizar a recarga dos veículos elétricos sem supervisão. A maioria dos incidentes ocorre durante a recarga.

Manter afastamento de, no mínimo, 5 metros de outros veículos, ou construir paredes corta-fogo entre os veículos.

Durante a recarga, posicionar a bateria (ou o veículo) em local afastado de materiais combustíveis, como madeira, tecidos, espumas de estofados. Isto serve para evitar que, caso um foco de incêndio se inicie na bateria, ocorra o confinamento do incêndio e este não se propague. Recomenda-se posicionar a bateria sobre um material que seja incombustível, como uma bancada de granito ou mesmo diretamente no chão.

Não instalar pontos de carregamento próximos a rotas de saída de emergência.

Consultar a seguradora se a apólice de seguro da edificação cobre sinistros originados por esse tipo de veículo.