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Crescimento de carros eletrificados no ES passa de 161% no semestre

De janeiro a junho deste ano já são mais de 2,5 mil veículos com algum tipo de propulsão elétrica vendidos no Estado circulando pelas ruas

Públicado em 

05 jul 2024 às 14:39
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

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O crescimento da venda de carros totalmente elétricos no ES no 1º semestre ficou em 345,02% Crédito: Shutterstock
O Espírito Santo tem se destacado quando o assunto é eletrificação da frota. Tanto é que de janeiro a junho, segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), foram vendidos 2.610 veículos eletrificados. No mesmo período, em 2023, a quantidade de carros comercializados no Estado com algum tipo de propulsão elétrica era de 999 automóveis, o que representa um crescimento de 161,26%.
Esses números ficam ainda mais surpreendentes, quando se fala de carros 100% elétricos, já que o crescimento foi de 345,02%: de janeiro a junho de 2024 foram emplacados 939 carros elétricos no ES , enquanto, no mesmo período, em 2023, essa quantidade era de 211 unidades. Quando comparado apenas o mês de junho de 2024 (228 unidades) com junho de 2023 (13 unidades), o crescimento é ainda maior: 1.653,85%.
O mesmo se observa na quantidade de carros híbridos (que têm um motor a combustão e outro elétrico, independentemente do fato de ser plug-in ou convencional), que são o formato de propulsão mais “popular” nesse segmento. Isso porque a quantidade de vendas é maior, mas o crescimento vem em um ritmo mais contido em relação aos totalmente elétricos.
No primeiro semestre do ano foram emplacados 1.671 unidades. Em comparação ao mesmo período em 2023, as vendas registraram 788 unidades, um crescimento de 112,06%. Já de junho de 2024 (360 unidades) para junho de 2023 (132 unidades), o aumento foi de 172,73%.

Negócio da China capixaba

E falando em mais vendidos no Estado, um levantamento da OLX mostrou que o JAC Motors J3 é o carro chinês mais comercializado no Espírito Santo, por meio do site de compra e vendas nos cinco primeiros meses do ano. O modelo representa 22% das vendas com valor, em média, de R$ 20.049 no período. A segunda posição é do Caoa Chery Arrizo, com 13% de participação, vendido por cerca de R$ 104.523. Dividem o terceiro lugar o Chery QQ e o JAC J2, com 12%, de participação, respectivamente. Enquanto o primeiro registrou o preço médio de R$ 16.009, o segundo foi de R$ 24.015.

Superpicape elétrica de 1.400 cv da Ford é a nova “rainha da montanha”

Ford F-150 Lightning SuperTruck
A F-150 Lightning SuperTruck, desenvolvida pela Ford Performance, venceu a Subida Internacional de Pikes Peak Crédito: Ford/Divulgação
A F-150 Lightning SuperTruck, superpicape elétrica desenvolvida pela Ford Performance, venceu a Subida Internacional de Pikes Peak disputada nas montanhas do Colorado, EUA. Ele faz a subida em oito minutos e 53,553 segundos, o mais rápido entre 61 competidores.
E ainda estabeleceu o novo recorde na fase de qualificação, com o tempo de 3 minutos e 32,831 segundos, mais de sete segundos mais rápido que o recorde anterior de três minutos e 39,939 segundos, registrado pela SuperVan 4.2, também da Ford, em 2023.
O trem de força da superpicape é composto por três motores de seis fases e células de polímero de lítio com potência de mais de 1.400 cv. A sua aerodinâmica gera 2.700 kg de “downforce” a 240 km/h e ela tem freios de carbono-cerâmica e suspensão personalizada.

Protótipo do Kicks em exposição de miniaturas

O carro-conceito Extrem foi o primeiro estudo de design do Nissan Kicks, revelado durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em 2012. No entanto, ele também teve uma versão menor, de 1 metro de comprimento, desenvolvida pela Nissan, que ficou guardado e agora ganha as “ruas”, pela primeira vez, no Salão Diecast 2024, o maior encontro de miniaturas do Brasil, que acontece em São Paulo, neste sábado (6) e domingo (7).

BMW recebe aprovação para combinar níveis de direção autônoma

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A BMW é a primeira fabricante de automóveis no mundo a receber aprovação para combinar os dois sistemas de condução Crédito: BMW/Divulgação
A BMW é a primeira fabricante de automóveis no mundo a receber aprovação para a combinação de um sistema de assistência à condução de Nível 2 (BMW Highway Assistant) e um sistema de Nível 3 na forma do BMW Personal Pilot L3 no mesmo veículo. O novo BMW Série 7 virá com os dois sistemas instalados no carro.
O BMW Highway Assistant e o Driving Assistant Professional fazem parte do opcional BMW Personal Pilot L3, disponível exclusivamente na Alemanha por 6 mil euros (cerca de R$ 36 mil). Os motoristas de carros equipados com o opcional BMW Personal Pilot L3, que já foram entregues, poderão adicionar o BMW Highway Assistant às suas funções sem custo adicional a partir de 24 de agosto.

A conta chegou

A Volvo anunciou que a partir do 10 de julho, vai iniciar a cobrança em seus pontos de recarga espalhados pelo país. Apenas os modelos da marca continuarão a fazer o recarregamento de graça. A empresa foi uma das pioneiras na instalação desses equipamentos no país, principalmente em rodovias. O valor da recarga para o público geral é de R$ 4 o kWh, com uma taxa de conectividade de R$ 2,50 (cobrança única quando inicia a recarga, exceto para clientes Volvo) e uma taxa de ociosidade de R$5,00/minuto (tolerância de 15 minutos e cobrança a partir do 16º minuto, apenas em carregadores rápidos em rodovias - incluindo clientes Volvo).

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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