Crescimento de carros eletrificados no ES passa de 161% no semestre

Negócio da China capixaba
E falando em mais vendidos no Estado, um levantamento da OLX mostrou que o JAC Motors J3 é o carro chinês mais comercializado no Espírito Santo, por meio do site de compra e vendas nos cinco primeiros meses do ano. O modelo representa 22% das vendas com valor, em média, de R$ 20.049 no período. A segunda posição é do Caoa Chery Arrizo, com 13% de participação, vendido por cerca de R$ 104.523. Dividem o terceiro lugar o Chery QQ e o JAC J2, com 12%, de participação, respectivamente. Enquanto o primeiro registrou o preço médio de R$ 16.009, o segundo foi de R$ 24.015.
Superpicape elétrica de 1.400 cv da Ford é a nova “rainha da montanha”
Protótipo do Kicks em exposição de miniaturas
O carro-conceito Extrem foi o primeiro estudo de design do Nissan Kicks, revelado durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em 2012. No entanto, ele também teve uma versão menor, de 1 metro de comprimento, desenvolvida pela Nissan, que ficou guardado e agora ganha as “ruas”, pela primeira vez, no Salão Diecast 2024, o maior encontro de miniaturas do Brasil, que acontece em São Paulo, neste sábado (6) e domingo (7).
BMW recebe aprovação para combinar níveis de direção autônoma
A conta chegou
A Volvo anunciou que a partir do 10 de julho, vai iniciar a cobrança em seus pontos de recarga espalhados pelo país. Apenas os modelos da marca continuarão a fazer o recarregamento de graça. A empresa foi uma das pioneiras na instalação desses equipamentos no país, principalmente em rodovias. O valor da recarga para o público geral é de R$ 4 o kWh, com uma taxa de conectividade de R$ 2,50 (cobrança única quando inicia a recarga, exceto para clientes Volvo) e uma taxa de ociosidade de R$5,00/minuto (tolerância de 15 minutos e cobrança a partir do 16º minuto, apenas em carregadores rápidos em rodovias - incluindo clientes Volvo).