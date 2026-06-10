Busca por foragido que atacou PM acaba em troca de tiros e prisão de homem na Serra

Um homem identificado como Thiago Igor Fernandes, apontado pela polícia como gerente do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região de Cidade Pomar, na Serra, foi preso após uma troca de tiros com policiais penais na manhã desta quarta-feira (10).





A situação aconteceu quando equipes da Recaptura (RECAP) realizavam diligências para localizar o tio dele, Joelson Nascimento de Jesus, conhecido como "Gugu", foragido da Justiça e suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio do policial militar Saimen Rodrigues, em maio de 2024.





Segundo a Polícia Penal, após trabalho de investigação sobre uma residência onde o foragido poderia estar escondido, os agentes encontraram Thiago no imóvel.





Ainda de acordo com a corporação, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito se armou com uma arma e se recusou a obedecer às ordens para se render. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Thiago acabou detido pela equipe.





A Polícia Penal afirmou que Thiago atuava como braço armado do tráfico de drogas na região, sob o comando de Joelson. O foragido estaria escondido no Rio de Janeiro e viajaria ao Espírito Santo para recolher dinheiro do tráfico, resolver conflitos e abastecer o grupo criminoso com armamentos.





Segundo a corporação, Thiago possui duas passagens por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando era adolescente, além de um registro relacionado à Lei Maria da Penha. Já na fase adulta, foi condenado por tráfico de drogas, cumpriu pena e estava em liberdade havia cerca de um ano.