Serotonina, endorfina... como funcionam os hormônios da felicidade

Embora amplamente difundido, o termo simplifica mecanismos neuroquímicos altamente complexos. Essas substâncias participam da regulação do humor, da motivação, da memória, da aprendizagem, dos vínculos afetivos e da capacidade de adaptação às adversidades.

A serotonina exerce papel essencial na estabilidade emocional, influenciando o humor, o sono, o apetite e a sensação de bem-estar. Alterações em seus níveis podem favorecer transtornos como ansiedade e depressão, enquanto sua adequada regulação contribui para o equilíbrio psíquico.

A dopamina integra o sistema de recompensa cerebral. Está relacionada à motivação, ao aprendizado e à busca por objetivos. Cada conquista ou experiência significativa estimula sua liberação, fortalecendo comportamentos adaptativos fundamentais ao desenvolvimento humano.

A ocitocina, conhecida por favorecer os vínculos interpessoais, é liberada em situações de afeto, confiança e acolhimento. Sua atuação fortalece relações sociais, estimula a empatia e contribui para a construção de ambientes emocionalmente seguros.

As endorfinas funcionam como analgésicos naturais produzidos pelo organismo. Liberadas durante a prática de exercícios físicos, momentos de alegria e atividades prazerosas, reduzem a percepção da dor e promovem relaxamento e satisfação.