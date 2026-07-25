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Ana Carolina Simas

Artigo de Opinião

É neuropsicopedagoga, especialista em Políticas Públicas, pesquisadora e escritora
Ana Carolina Simas

Serotonina, endorfina... como funcionam os hormônios da felicidade

Promover o equilíbrio neuroquímico representa uma importante estratégia de prevenção em saúde pública
Ana Carolina Simas
É neuropsicopedagoga, especialista em Políticas Públicas, pesquisadora e escritora

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

25 jul 2026 às 10:00

A felicidade sempre ocupou lugar de destaque nas reflexões filosóficas e científicas. Durante séculos, foi compreendida como um ideal condicionado às circunstâncias da vida ou às escolhas individuais. 


Entretanto, os avanços da neurociência demonstram que essa experiência, embora profundamente subjetiva, possui sólidos fundamentos biológicos. O bem-estar emocional resulta da complexa interação entre cérebro, organismo e ambiente.

 

Nesse contexto, ganharam notoriedade os chamados "hormônios da felicidade", expressão popular utilizada para designar substâncias como serotonina, dopamina, ocitocina e endorfinas. 

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Embora amplamente difundido, o termo simplifica mecanismos neuroquímicos altamente complexos. Essas substâncias participam da regulação do humor, da motivação, da memória, da aprendizagem, dos vínculos afetivos e da capacidade de adaptação às adversidades.

 

A serotonina exerce papel essencial na estabilidade emocional, influenciando o humor, o sono, o apetite e a sensação de bem-estar. Alterações em seus níveis podem favorecer transtornos como ansiedade e depressão, enquanto sua adequada regulação contribui para o equilíbrio psíquico.

 

A dopamina integra o sistema de recompensa cerebral. Está relacionada à motivação, ao aprendizado e à busca por objetivos. Cada conquista ou experiência significativa estimula sua liberação, fortalecendo comportamentos adaptativos fundamentais ao desenvolvimento humano.

 

A ocitocina, conhecida por favorecer os vínculos interpessoais, é liberada em situações de afeto, confiança e acolhimento. Sua atuação fortalece relações sociais, estimula a empatia e contribui para a construção de ambientes emocionalmente seguros.

 

As endorfinas funcionam como analgésicos naturais produzidos pelo organismo. Liberadas durante a prática de exercícios físicos, momentos de alegria e atividades prazerosas, reduzem a percepção da dor e promovem relaxamento e satisfação.

Imagem dos neurônios produtores de serotonina (em roxo) no cérebro dos camundongos: ativação via luz em técnica conhecida como optogenética Divulgação/CCU

A neurociência demonstra, contudo, que essas substâncias não atuam isoladamente. Seu equilíbrio depende da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Alimentação equilibrada, sono reparador, atividade física, manejo do estresse, exposição à luz solar e relações interpessoais saudáveis favorecem o adequado funcionamento neuroquímico.

 

É igualmente importante compreender que a felicidade permanente não existe. As emoções humanas são dinâmicas e desempenham funções adaptativas essenciais. O objetivo da ciência não consiste em eliminar o sofrimento, mas em compreender os mecanismos que fortalecem a saúde mental, ampliam a resiliência e promovem melhor qualidade de vida.

 

Promover o equilíbrio neuroquímico representa, portanto, uma importante estratégia de prevenção em saúde pública. Aproximar o conhecimento científico da população contribui para desmistificar os transtornos mentais e incentivar hábitos capazes de preservar o funcionamento cerebral ao longo da vida. 


Afinal, compreender os mecanismos da felicidade é reconhecer que ciência, saúde e qualidade de vida caminham, indissociavelmente, na mesma direção.

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