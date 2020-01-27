Serotonina "versus" cortisol: os efeitos pra sua saúde

Nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu traz detalhes de um estudo do médico especialista em Biologia do Envelhecimento e Estresse, Dr Juan Hitzig. Sua pesquisa sobre longevidade levou 40 anos para ser concluída e apontou que condutas e atitudes impactam diretamente nas células e, consequentemente na nossa saúde e tempo de vida. Numa espécie de "alfabeto emocional" foi apontado que as chamadas condutas "S" geram atitudes "A", aumentando a produção de serotonina. O que é isso?