Serotonina "versus" cortisol: os efeitos pra sua saúde

Nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu traz detalhes de um estudo do médico especialista em Biologia do Envelhecimento e Estresse, Dr Juan Hitzig. Sua pesquisa sobre longevidade levou 40 anos para ser concluída e apontou que condutas e atitudes impactam diretamente nas células e, consequentemente na nossa saúde e tempo de vida. Numa espécie de "alfabeto emocional" foi apontado que as chamadas condutas "S" geram atitudes "A", aumentando a produção de serotonina. O que é isso?
Condutas "S" são serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono e sorriso. As atitudes são ânimo, amor, apreço, amor, amizade e aproximação. Enquanto isso as condutas "R" geram atitudes "D", estimulando a secreção de cortisol. Condutas "R" são ressentimento, rancor, repressão e resistências. As atitudes "D" geradas são dor, desânimo, desolação e desespero. Sob quais sentimentos você vem sendo tomado? Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 27-01-20