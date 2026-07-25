Quando o amor encontra a inveja: por que alguns casais competem em vez de torcer um pelo outro?

Quando se fala em casamento, é comum imaginar uma relação sustentada pelo amor, pela parceria e pelo apoio incondicional. Nesse cenário, sentimentos como a inveja parecem não ter espaço. Mas a vida a dois é mais complexa do que o ideal romântico faz acreditar, e emoções consideradas "proibidas" também podem surgir dentro da relação.
Em alguns relacionamentos, o sucesso profissional, financeiro, acadêmico ou até mesmo a autoestima de um dos parceiros desperta um sentimento difícil de admitir: a inveja. Agora vem a pergunta que não quer calar… A inveja pode existir entre pessoas que se amam?
Sim.
A inveja é uma emoção humana universal e não significa necessariamente ausência de amor. O problema surge quando ela não é reconhecida e passa a orientar os comportamentos dentro da relação. Embora seja considerada um tabu, a inveja conjugal existe e pode comprometer a intimidade, a confiança e a admiração entre o casal.
E como isso acontece no relacionamento? Raramente vai aparecer de forma explícita. Ela é manifestada por meio de críticas constantes, ironias, desvalorização das conquistas, falta de apoio ou até sabotagens sutis.
O parceiro invejoso ou inseguro pode sentir que o crescimento do outro evidencia suas próprias fraquezas. Em vez de enxergar a conquista como algo positivo para o casal, passa a vivê-la como uma ameaça à própria identidade.
É comum ouvir frases como:
* “Você acha que é melhor do que eu.”
* “Agora que ganha mais dinheiro, mudou.”
* “Nem foi tudo isso.”
* “Qualquer um conseguiria.”
Para quem já vem de família onde a competição era alimentada constantemente, esses comentários podem parecer pequenos, mas, repetidos ao longo do tempo, corroem a autoestima e a conexão emocional.
Como identificar que existe inveja na relação?
Alguns sinais chamam atenção:
* dificuldade em comemorar conquistas do parceiro;
* críticas frequentes quando o outro recebe elogios;
* minimizar sucessos importantes;
* ausência de incentivo aos projetos pessoais;
* necessidade constante de competir;
* comportamentos que sabotam oportunidades;
* felicidade diante dos fracassos do companheiro.
Isoladamente, esses comportamentos não confirmam a existência de inveja. O importante é observar se formam um padrão recorrente.
Como a inveja interfere na vida sexual?
A sexualidade não depende apenas de atração física. Ela também é construída pela forma como o casal se relaciona no dia a dia. Quando existe inveja, a intimidade emocional é prejudicada, o desejo desaparece e isso costuma refletir diretamente na vida sexual. Quando existe competição e desvalorização, o cérebro tende a associar isso a sentimentos de tensão e não de prazer.
Existe tratamento?
Sim. O primeiro passo é reconhecer o sentimento sem culpa. Conversarem abertamente e honestamente sobre os episódios que acontecem a inveja.
Segundo passo é procurar ajuda profissional. Na terapia de casal ou individual, é possível compreender a origem dessas comparações e reconstruir uma relação baseada em admiração, cooperação e segurança emocional.A inveja costuma apontar para necessidades emocionais não atendidas, baixa autoestima ou sensação de insuficiência.
Quando um parceiro entende que o sucesso do outro fortalece a relação — e não diminui seu próprio valor —, a competição perde espaço para a parceria.
O casamento deve ser um lugar seguro em que o relacionamento é saudável, tenha desejos e não exija que os parceiros sejam iguais, mas que consigam celebrar as diferenças e o crescimento de cada um.
“O desejo dificilmente sobrevive em um ambiente de rivalidade. A sexualidade se fortalece quando existe admiração, validação e a sensação de que o parceiro celebra quem somos, em vez de competir conosco. Quando a inveja ocupa esse espaço, o encontro íntimo deixa de ser um lugar de conexão e passa a ser mais uma arena de disputa.”
Colunista
Sirleide Stinguel é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.