Quando o amor encontra a inveja: por que alguns casais competem em vez de torcer um pelo outro?

Quando se fala em casamento, é comum imaginar uma relação sustentada pelo amor, pela parceria e pelo apoio incondicional. Nesse cenário, sentimentos como a inveja parecem não ter espaço. Mas a vida a dois é mais complexa do que o ideal romântico faz acreditar, e emoções consideradas "proibidas" também podem surgir dentro da relação.





Em alguns relacionamentos, o sucesso profissional, financeiro, acadêmico ou até mesmo a autoestima de um dos parceiros desperta um sentimento difícil de admitir: a inveja. Agora vem a pergunta que não quer calar… A inveja pode existir entre pessoas que se amam?





Sim.





A inveja é uma emoção humana universal e não significa necessariamente ausência de amor. O problema surge quando ela não é reconhecida e passa a orientar os comportamentos dentro da relação. Embora seja considerada um tabu, a inveja conjugal existe e pode comprometer a intimidade, a confiança e a admiração entre o casal.





E como isso acontece no relacionamento? Raramente vai aparecer de forma explícita. Ela é manifestada por meio de críticas constantes, ironias, desvalorização das conquistas, falta de apoio ou até sabotagens sutis.





O parceiro invejoso ou inseguro pode sentir que o crescimento do outro evidencia suas próprias fraquezas. Em vez de enxergar a conquista como algo positivo para o casal, passa a vivê-la como uma ameaça à própria identidade.





É comum ouvir frases como:





* “Você acha que é melhor do que eu.”

* “Agora que ganha mais dinheiro, mudou.”

* “Nem foi tudo isso.”

* “Qualquer um conseguiria.”





Para quem já vem de família onde a competição era alimentada constantemente, esses comentários podem parecer pequenos, mas, repetidos ao longo do tempo, corroem a autoestima e a conexão emocional.