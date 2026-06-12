Como a Geração Z está redefinindo o amor, o desejo e os relacionamentos

Ao contrário das gerações anteriores, os jovens da Geração Z — nascidos entre 1997 e 2012 — encaram a sexualidade de forma mais aberta e natural, com menos tabus e preconceitos. Ao mesmo tempo, pesquisas indicam que eles enfrentam mais ansiedade, dificuldades de intimidade e uma menor frequência sexual quando comparados às gerações anteriores.
Antes de qualquer conclusão, é importante evitar generalizações. No entanto, diversos estudos apontam que os jovens da Geração Z estão namorando menos e iniciando a vida afetiva mais tarde. Isso não significa falta de interesse em relacionamentos, mas uma mudança na forma como eles enxergam o amor, o desejo e as conexões interpessoais.
Um dos levantamentos mais citados sobre o tema é o livro iGen, da psicóloga Jean M. Twenge. Segundo a pesquisa, a Geração Z tem, em média, menos parceiros sexuais do que a Geração X e tende a iniciar a vida sexual mais tarde. Cerca de 30,9% dos jovens entrevistados relataram não ter tido parceiros ou relacionamentos no período analisado. O estudo também identificou uma queda significativa da atividade sexual entre jovens adultos, sendo a Geração Z a que apresenta o declínio mais acentuado.
Mas isso não significa que os jovens não queiram se relacionar. Muitos desejam encontrar parceiros, mas enfrentam dificuldades para iniciar conversas, lidar com a rejeição e construir intimidade. A autoconfiança, cada vez mais impactada pela exposição constante nas redes sociais, tornou-se um dos principais desafios dessa geração.
Por que isso está acontecendo?
Especialistas apontam uma combinação de fatores para explicar esse fenômeno.
O ambiente digital exerce forte influência sobre a forma como os jovens se relacionam. Redes sociais e aplicativos de namoro ampliaram as possibilidades de conexão, mas também aumentaram sentimentos como comparação, insegurança, rejeição e desgaste emocional.
Além disso, a redução dos espaços de convivência presencial contribui para o crescimento da ansiedade social. O medo de ser rejeitado ou julgado pode dificultar iniciativas simples, como iniciar uma conversa, demonstrar interesse ou flertar.
Outro aspecto importante é que a Geração Z tende a ser mais cautelosa em relação a relacionamentos considerados tóxicos ou abusivos. Questões como saúde mental, bem-estar emocional e respeito aos limites individuais ganharam mais importância na construção dos vínculos afetivos.
Embora esteja namorando menos e iniciando a vida sexual mais tarde, a Geração Z fala mais sobre sexualidade do que gerações anteriores.
Temas que antes eram considerados tabu passaram a ser discutidos com mais naturalidade, como:
- Orientação sexual;
- Identidade de gênero;
- Consentimento;
- Saúde mental e sexual;
- Modelos de relacionamento não tradicionais;
Essa abertura contribui para relações mais conscientes e para uma compreensão mais ampla da diversidade de experiências afetivas e sexuais.
Menos sexo ou uma nova forma de viver a sexualidade?
Quando se fala em redução da atividade sexual, é preciso considerar que a sexualidade contemporânea é marcada por novos estímulos e formas de interação. A internet oferece acesso imediato a conteúdos, informações e experiências que influenciam a maneira como os jovens constroem suas expectativas sobre relacionamentos e intimidade.
Nesse contexto, especialistas também chamam atenção para o impacto do consumo excessivo de pornografia, que pode contribuir para expectativas irreais sobre sexo e relacionamentos, especialmente quando não há educação sexual adequada.
Entre os fatores mais frequentemente associados à redução da atividade sexual entre jovens estão:
- Ansiedade;
- Pressão estética;
- Excesso de tempo em telas;
- Medo da rejeição;
- Prioridade para estudos e carreira.
Mais do que uma geração que se relaciona menos, a Geração Z parece estar redefinindo a forma de se conectar. Em vez de seguir modelos tradicionais, os jovens buscam relações que ofereçam segurança emocional, autenticidade e respeito aos seus próprios limites.
Sirleide Stinguel
Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.