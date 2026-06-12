Como a Geração Z está redefinindo o amor, o desejo e os relacionamentos

Ao contrário das gerações anteriores, os jovens da Geração Z — nascidos entre 1997 e 2012 — encaram a sexualidade de forma mais aberta e natural, com menos tabus e preconceitos. Ao mesmo tempo, pesquisas indicam que eles enfrentam mais ansiedade, dificuldades de intimidade e uma menor frequência sexual quando comparados às gerações anteriores.





Antes de qualquer conclusão, é importante evitar generalizações. No entanto, diversos estudos apontam que os jovens da Geração Z estão namorando menos e iniciando a vida afetiva mais tarde. Isso não significa falta de interesse em relacionamentos, mas uma mudança na forma como eles enxergam o amor, o desejo e as conexões interpessoais.





Um dos levantamentos mais citados sobre o tema é o livro iGen, da psicóloga Jean M. Twenge. Segundo a pesquisa, a Geração Z tem, em média, menos parceiros sexuais do que a Geração X e tende a iniciar a vida sexual mais tarde. Cerca de 30,9% dos jovens entrevistados relataram não ter tido parceiros ou relacionamentos no período analisado. O estudo também identificou uma queda significativa da atividade sexual entre jovens adultos, sendo a Geração Z a que apresenta o declínio mais acentuado.





Mas isso não significa que os jovens não queiram se relacionar. Muitos desejam encontrar parceiros, mas enfrentam dificuldades para iniciar conversas, lidar com a rejeição e construir intimidade. A autoconfiança, cada vez mais impactada pela exposição constante nas redes sociais, tornou-se um dos principais desafios dessa geração.