AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fundo de Garantia

A rentabilidade do FGTS e a pergunta que não cala: sacar ou deixar rendendo?

Nova rentabilidade do FGTS supera a inflação, mas quitar dívidas, amortizar financiamento ou investir pode ser mais vantajoso em muitos casos

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 08:01

Públicado em 

28 jul 2026 às 08:01
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte Vicente Duarte

O FGTS ficou mais atraente, mas isso não significa que virou um bom investimento. A proposta que está sendo analisada pelo Conselho Curador nesta terça-feira (28) prevê distribuir R$ 13,04 bilhões referentes ao resultado de 2025. Se aprovada, levará a rentabilidade das contas a cerca de 6,9% no ano, acima do IPCA de 4,26%. Atenção: os 6,9% são retrospectivos, não uma taxa garantida para os próximos anos.


Desde a decisão do STF, a remuneração total do FGTS, composta pela TR, juros de 3% ao ano e distribuição de resultados, passou a ter o IPCA como piso. Na prática, isso significa que o saldo não pode render menos do que a inflação. Em 2024, por exemplo, o FGTS rendeu 6,05%, ante uma inflação de 4,83%, proporcionando ganho real de aproximadamente 1,16%. A nova regra ajuda a preservar o poder de compra do trabalhador, mas não elimina o custo de oportunidade de manter os recursos no fundo.

FGTS distribuirá mais de R$ 13 bi a trabalhadores
FGTS distribuirá mais de R$ 13 bi a trabalhadores Joédson Alves/Agência Brasil

Hoje, com a Selic em 14,25% e o CDI perto de 14,15% ao ano, aplicações pós-fixadas levam vantagem. Mantidas as taxas, um CDB de 100% do CDI renderia perto de 11,7% líquidos de IR em um ano. A poupança está em torno de 0,67% ao mês, cerca de 8,4% anualizados. No Tesouro IPCA+, as taxas atingiram a marca de IPCA + 8% ao ano em julho. Vale ressaltar que o preço do título oscila em caso de resgate antecipado.

Veja Também 

Calculadora

Calculadora do FGTS: simule quanto vai receber de lucro e tire suas dúvidas

Para quem tem dívida, porém, a comparação muda. Em maio, dados do Banco Central apontaram 15,09% ao mês no rotativo do cartão, 7,50% no cheque especial, 6,81% no crédito pessoal não consignado e cerca de 2,08% no consignado. Frente a um FGTS que rendeu 6,9% no ano, o contraste é enorme. Quando o custo efetivo da dívida supera o retorno esperado do dinheiro aplicado, amortizar costuma ser mais vantajoso.


No financiamento imobiliário, vale a mesma lógica. Em junho, taxas reguladas ligadas à TR apareciam aproximadamente entre 8% e 12% ao ano nas principais instituições. Para muitos contratos, usar o FGTS para reduzir o saldo pode economizar mais juros do que deixá-lo rendendo. Essa conta, no entanto, muda para quem tem financiamentos altamente subsidiados: com taxas de juros muito baixas, usar o FGTS para amortizar a dívida pode não ser a escolha mais vantajosa.

Veja Também 

Contas, orçamento familiar, família, planejamento familiar, finanças. casal, dívidas

O que as contas do governo têm a ver com o seu bolso?

Também é preciso separar rendimento de liquidez. O FGTS não é reserva de emergência: o saque depende das situações previstas em lei. Dinheiro para uma emergência precisa estar acessível. Se o trabalhador já tiver direito ao saque, usar parte para eliminar dívida cara ou formar uma reserva líquida pode ser racional.


No fim, a pergunta correta não é apenas “quanto rende o FGTS?”, mas “qual problema esse dinheiro resolve?”. Juros evitados, liquidez e disciplina financeira podem valer mais do que alguns pontos de rentabilidade.

Leia mais artigos de Vicente Duarte

Quando a inteligência artificial vira commodity

A rara janela dos juros reais: oportunidade ou armadilha para o investidor?

Você sabe o que é Growth Investing?

Você sabe o que é value investing?

Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

Vicente Duarte Fgts Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/07/2026
Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Bolsonarista foragido quer Magno vice de Flávio. Senador do ES nem cogita a ideia
Imagem de destaque
Terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão, provoca destruição e deixa feridos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados