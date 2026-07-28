A rentabilidade do FGTS e a pergunta que não cala: sacar ou deixar rendendo?

O FGTS ficou mais atraente, mas isso não significa que virou um bom investimento. A proposta que está sendo analisada pelo Conselho Curador nesta terça-feira (28) prevê distribuir R$ 13,04 bilhões referentes ao resultado de 2025. Se aprovada, levará a rentabilidade das contas a cerca de 6,9% no ano, acima do IPCA de 4,26%. Atenção: os 6,9% são retrospectivos, não uma taxa garantida para os próximos anos.





Desde a decisão do STF, a remuneração total do FGTS, composta pela TR, juros de 3% ao ano e distribuição de resultados, passou a ter o IPCA como piso. Na prática, isso significa que o saldo não pode render menos do que a inflação. Em 2024, por exemplo, o FGTS rendeu 6,05%, ante uma inflação de 4,83%, proporcionando ganho real de aproximadamente 1,16%. A nova regra ajuda a preservar o poder de compra do trabalhador, mas não elimina o custo de oportunidade de manter os recursos no fundo.